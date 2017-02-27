Додано: Пон 11 кві, 2022 11:57

На прошедшей неделе НБУ проводил тендеры рефинансирования дважды, во вторник и в пятницу. Объемы были невелики, как и возврат ранее выданного.

За неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 0.539 млрд. грн. (неделей ранее 6.095 млрд. грн.)

Похоже, банковская система стабилизировалась.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы еще увеличилась.



В результате операций на МБ было изъято из оборота 8.978 млрд. грн. (неделей ранее 18.112 млрд. грн.)



Облигации на этой неделе НБУ не покупал.



Тендерные сертификаты не размещались, в обороте их нет.



Т.о. НБУ не только не проводил всю неделю эмиссию, но и изъял из оборота 9.517 млрд. грн, (неделей ранее 24.207 млрд. грн,)



Расходы казначейства превысили доходы на 37.505 млрд. грн. (неделей ранее 5.791 млрд. грн.)

Такого порядка цифры мы уже видели ранее. Расходы неравномерны.



Переток наличных в банки немного ускорился. Всего за неделю было инкассировано 2.817 млрд. грн. (неделей ранее было обналичено 1.696 млрд. грн.)



НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.

Результаты интервенций НБУ за неделю:

................доллар....евро

Купил – ...11.50........5,50

Продал – 222.45.....90.39

Продажа валюты сократилась. Объемы интервенций постепенно уменьшались всю неделю на фоне увеличения клиентского предложеня. Тут еще рынок сам не справляется, но и тут проявляется стремление к равновесию.