Это пожестче чем в 90-е
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 кві, 2022 10:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 11 кві, 2022 10:55
Додано: Пон 11 кві, 2022 11:57
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе НБУ проводил тендеры рефинансирования дважды, во вторник и в пятницу. Объемы были невелики, как и возврат ранее выданного.
За неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 0.539 млрд. грн. (неделей ранее 6.095 млрд. грн.)
Похоже, банковская система стабилизировалась.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы еще увеличилась.
В результате операций на МБ было изъято из оборота 8.978 млрд. грн. (неделей ранее 18.112 млрд. грн.)
Облигации на этой неделе НБУ не покупал.
Тендерные сертификаты не размещались, в обороте их нет.
Т.о. НБУ не только не проводил всю неделю эмиссию, но и изъял из оборота 9.517 млрд. грн, (неделей ранее 24.207 млрд. грн,)
Расходы казначейства превысили доходы на 37.505 млрд. грн. (неделей ранее 5.791 млрд. грн.)
Такого порядка цифры мы уже видели ранее. Расходы неравномерны.
Переток наличных в банки немного ускорился. Всего за неделю было инкассировано 2.817 млрд. грн. (неделей ранее было обналичено 1.696 млрд. грн.)
НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
................доллар....евро
Купил – ...11.50........5,50
Продал – 222.45.....90.39
Продажа валюты сократилась. Объемы интервенций постепенно уменьшались всю неделю на фоне увеличения клиентского предложеня. Тут еще рынок сам не справляется, но и тут проявляется стремление к равновесию.
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:02
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............11.04.2022..........12.04.2022
дата розрахунку.............08.04.2022...........11.04.2022
Євро................................31,7796................31,8952...+0.36%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0903 (в пятницу 1.0863).
Индекс доллара DXY в 15-00 99.87 (в пятницу 99.92)
Чуть отскочили после 3 дней непрерывного роста.
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:30
За Вашим посиланням якраз навпаки - власник 100% держава, а афілійовані - це не власники, а навпаки власність.
Щодо Бені - за нього банк працював як годинник, а тепер елементарної відповіді отримати неможливо, думаєм міняти цього бегемота на щось краще. От на що - питання?
Додано: Пон 11 кві, 2022 16:05
Банк Міленіум / Саксо Банк / ітсетера...
Додано: Пон 11 кві, 2022 18:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
там на західних фінансових ринках такі події розгортаються...
вітер рецесії дмухає повним ходом...
кажуть новий 2008 рік скоро буде (((
Додано: Пон 11 кві, 2022 18:59
Война поднимет их экономики, сша профинансирует а европа будет строить то что разрушено. Украина требует триллионы долларов вложений, дома, аэропорты, нефтебазы, дороги, современая армия, современный транспорт, модернизация металлургии. Альтернативные источники энергии.
Такого емкого рынка сбыта, сколько всего нужно Украине, в Европе нет ни у кого.
Осталось решить вопрос - за чей счёт банкет. 2008 был кризис долговой. Сейчас кризис избыточной ликвидности, деньги у всех есть но никому ничего не надо, производства товаров и услуг падает, любой новый рынок сбыта запускает "падающие" производства и этот кризис решается.
Додано: Пон 11 кві, 2022 20:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а также кризис доверия
масштаб кризиса 2008 мог бы быть сушественно меньшим если бы умышленно не розгоняли панику, как пример Южная Корея (у которой ЗВР были в начале 2008г 260 млдр долл, в октябре они упали до 201млрд, но американские рейтинговые агенства "посчитали" , что Корея идет к банкротству
во время кризиса 2008 возникли трудности у заказчиков судов на судовервях (кстати, Южная Корея в 2020 была номер 1 в мире по тоннажу постройки судов, в 2021 Китай обогнал по заказам судов Южную Корею
тогда в 2008 правительство Кореи обратилось к мировым банкам- занять на короткий срок 50 млрд долл под гарантии государства и своих ЗВР,
но Standard & Poor’s и Moody’s резко понизили кредитный рейтинг государства Южная Корея и возникли огромные трудности с кредитом
в 2012/13 я работал на судне корейской постройки (немецкий судовладелец по дешевке купил 5 новостроев в Ю.Корее, еще и получил гарантии верфи не на 2 года , а на три
т.к. сказать "благодетель ты наш" , не дал корейской верфи обанкротиться
как говорят кризис -время возможностей (война тем более)
Додано: Пон 11 кві, 2022 20:11
Уже почалось(((
Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.
Об этом пишет CNN со ссылкой на агентство кредитных рейтингов S&P
Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля, говорится в сообщении S&P, опубликованном в пятницу.
Агентство заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам".
Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило обязательства по конкретному обязательству, но не по всему своему долгу.
У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но S&P заявило, что не ожидает, что конвертирует их в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать свои обязательства".
Отмечается, что полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие, когда Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством.
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