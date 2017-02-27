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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9422942394249425
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:13

Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:15

  prodigy написав:260 млдр долл, в октябре они упали до 201млрд, но американские рейтинговые агенства "посчитали" , что Корея идет к банкротству
мда не знал что 210 ярдов это к банкротству.

  asti написав:Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))

А для Польши и Прибалтики пуйло с яо типа не опасен? Учитывая аннексированную Белорусь и Калининград у Польши с прибалтиками рф так же под боком. Если вы помните ультиматум Путина к НАТО касался не только Украины, там на полевропы по его хотелкам нато должно было откатиться. Сильно испугались?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:21

Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45%
Джерело: https://biz.censor.net/n3333086
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:42

vitaliian

що там чути за прийом Фінляндію і Швецію в НАТО
поскоріше б !
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:44

  75stasstas75 написав:Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45%
Джерело: https://biz.censor.net/n3333086
Как при таком падении будем долги обслуживать?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:46

  greenozon написав:vitaliian
що там чути за прийом Фінляндію і Швецію в НАТО?
Фіни прагнуть, а шведи щось не дуже//)
asti
 
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