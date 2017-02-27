prodigy написав:260 млдр долл, в октябре они упали до 201млрд, но американские рейтинговые агенства "посчитали" , что Корея идет к банкротству
мда не знал что 210 ярдов это к банкротству.
asti написав:Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))
А для Польши и Прибалтики пуйло с яо типа не опасен? Учитывая аннексированную Белорусь и Калининград у Польши с прибалтиками рф так же под боком. Если вы помните ультиматум Путина к НАТО касался не только Украины, там на полевропы по его хотелкам нато должно было откатиться. Сильно испугались?