ТИХИЙ написав:

change_pm написав: там на західних фінансових ринках такі події розгортаються...

вітер рецесії дмухає повним ходом...

кажуть новий 2008 рік скоро буде ((( там на західних фінансових ринках такі події розгортаються...вітер рецесії дмухає повним ходом...кажуть новий 2008 рік

(((Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.Об этом пишет CNN со ссылкой на агентство кредитных рейтингов S&PРоссия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля, говорится в сообщении S&P, опубликованном в пятницу.Агентство заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам".Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило обязательства по конкретному обязательству, но не по всему своему долгу.У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но S&P заявило, что не ожидает, что конвертирует их в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать свои обязательства".Отмечается, что полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие, когда Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством.... 82530.html... index.html