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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9423942494259426>
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:13

Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:15

  prodigy написав:260 млдр долл, в октябре они упали до 201млрд, но американские рейтинговые агенства "посчитали" , что Корея идет к банкротству
мда не знал что 210 ярдов это к банкротству.

  asti написав:Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))

А для Польши и Прибалтики пуйло с яо типа не опасен? Учитывая аннексированную Белорусь и Калининград у Польши с прибалтиками рф так же под боком. Если вы помните ультиматум Путина к НАТО касался не только Украины, там на полевропы по его хотелкам нато должно было откатиться. Сильно испугались?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:21

Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45%
Джерело: https://biz.censor.net/n3333086
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:42

vitaliian

що там чути за прийом Фінляндію і Швецію в НАТО
поскоріше б !
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:44

  75stasstas75 написав:Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45%
Джерело: https://biz.censor.net/n3333086
Как при таком падении будем долги обслуживать?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:46

  greenozon написав:vitaliian
що там чути за прийом Фінляндію і Швецію в НАТО?
Фіни прагнуть, а шведи щось не дуже//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:13

  asti написав:Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))

ти чув, що каже КІМ? Ми не будемо казати, що то за завод, але ракета попала в завод Катару...

Ось такі справи... то арабью за роснефть дісталось, нарадість - наші кажуть не постраждали
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:17

  vitaliian написав:
  prodigy написав:260 млдр долл, в октябре они упали до 201млрд, но американские рейтинговые агенства "посчитали" , что Корея идет к банкротству
мда не знал что 210 ярдов это к банкротству.

  asti написав:Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))

А для Польши и Прибалтики пуйло с яо типа не опасен? Учитывая аннексированную Белорусь и Калининград у Польши с прибалтиками рф так же под боком. Если вы помните ультиматум Путина к НАТО касался не только Украины, там на полевропы по его хотелкам нато должно было откатиться. Сильно испугались?

пролежень ваще не понімаїть, що тоді накрився ЛохманБрозерс - мабудь він і не чув про такого? СітіБанк був готовий слідувати шляхом Лехмана, в Йоропі банки ледве не валились - їх держави викуповували...

Ну, для того, хто в той час через річку Конго шіт возив - не здивован таким познанням...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:17

  75stasstas75 написав:Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45%
Джерело: https://biz.censor.net/n3333086


курс 55...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:23

  ТИХИЙ написав:
  change_pm написав:там на західних фінансових ринках такі події розгортаються...
вітер рецесії дмухає повним ходом...
кажуть новий 2008 рік скоро буде (((

Уже почалось(((
Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.
Об этом пишет CNN со ссылкой на агентство кредитных рейтингов S&P
Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля, говорится в сообщении S&P, опубликованном в пятницу.
Агентство заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам".
Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило обязательства по конкретному обязательству, но не по всему своему долгу.
У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но S&P заявило, что не ожидает, что конвертирует их в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать свои обязательства".
Отмечается, что полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие, когда Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством.
https://www.unian.net/economics/finance ... 82530.html
https://edition.cnn.com/2022/04/11/inve ... index.html

це ще здається не все, але треба дивитись, хто основний тримач боргу кацапів...

якщо йоропа - тоді кажуть йоро на паритет і ніжче...

а тут інфлец 8% в йороні - як викупати бонди, щоб йоропсоюз не збанкуртував?
change_pm
 
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