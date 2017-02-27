prodigy написав:260 млдр долл, в октябре они упали до 201млрд, но американские рейтинговые агенства "посчитали" , что Корея идет к банкротству
мда не знал что 210 ярдов это к банкротству.
asti написав:Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))
А для Польши и Прибалтики пуйло с яо типа не опасен? Учитывая аннексированную Белорусь и Калининград у Польши с прибалтиками рф так же под боком. Если вы помните ультиматум Путина к НАТО касался не только Украины, там на полевропы по его хотелкам нато должно было откатиться. Сильно испугались?
change_pm написав:там на західних фінансових ринках такі події розгортаються... вітер рецесії дмухає повним ходом... кажуть новий 2008 рік скоро буде (((
Уже почалось((( Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. Об этом пишет CNN со ссылкой на агентство кредитных рейтингов S&P Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля, говорится в сообщении S&P, опубликованном в пятницу. Агентство заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам". Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило обязательства по конкретному обязательству, но не по всему своему долгу. У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты капитала и процентов, но S&P заявило, что не ожидает, что конвертирует их в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать свои обязательства". Отмечается, что полный валютный дефолт станет первым в России более чем за столетие, когда Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством. https://www.unian.net/economics/finance ... 82530.html https://edition.cnn.com/2022/04/11/inve ... index.html
це ще здається не все, але треба дивитись, хто основний тримач боргу кацапів...
якщо йоропа - тоді кажуть йоро на паритет і ніжче...
а тут інфлец 8% в йороні - як викупати бонди, щоб йоропсоюз не збанкуртував?