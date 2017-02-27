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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 кві, 2022 07:38
asti написав:
Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))
Например, говорят разбомбили завод Pepsi под Николаевом. Будут ли они его отстраивать?
У меня например в городе еще до войны фабрики закрывались в "благополучное" время.
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BIGor
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Додано: Вів 12 кві, 2022 07:48
BIGor написав: asti написав:
Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))
Например, говорят разбомбили завод Pepsi под Николаевом. Будут ли они его отстраивать?
У меня например в городе еще до войны фабрики закрывались в "благополучное" время.
Гроші люблять тишу, буде Україна в НАТО чи іншому оборонному союзі тоді будуть і заводи і фабрики; ні то буде рости соняшник, ріпак і кукурудза.
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