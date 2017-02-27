Например, говорят разбомбили завод Pepsi под Николаевом. Будут ли они его отстраивать?
У меня например в городе еще до войны фабрики закрывались в "благополучное" время.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 кві, 2022 07:38
Например, говорят разбомбили завод Pepsi под Николаевом. Будут ли они его отстраивать?
У меня например в городе еще до войны фабрики закрывались в "благополучное" время.
Додано: Вів 12 кві, 2022 07:48
Гроші люблять тишу, буде Україна в НАТО чи іншому оборонному союзі тоді будуть і заводи і фабрики; ні то буде рости соняшник, ріпак і кукурудза.
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Напишу тут очень неприятное за которое меня скорее всего забанят.
Сюда инвестиции придут только после успешных
- Судовая реформа.
- Реформа прокуратуры.
- Реформа САП и ДБР.
- Реформа таможни.
- Реформа фискальной службы.
- Реформа НАЗК.
- Реформа СБУ.
- Реформа в строительной отрасли.
- Реформа МВД.
- Создание фондового рынка.
- Уход государства с монопольного владения банковской системы.
итд.
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:18
BIGor одно слово Президента и всё сделают. Политическое поле уже другое, основная сила теперь не олигарх с купленными за деньги пуйла депутатами, а армия.
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