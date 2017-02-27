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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9423942494259426
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:38

  asti написав:Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))

Например, говорят разбомбили завод Pepsi под Николаевом. Будут ли они его отстраивать?
У меня например в городе еще до войны фабрики закрывались в "благополучное" время.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:48

  BIGor написав:
  asti написав:Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))

Например, говорят разбомбили завод Pepsi под Николаевом. Будут ли они его отстраивать?
У меня например в городе еще до войны фабрики закрывались в "благополучное" время.

Гроші люблять тишу, буде Україна в НАТО чи іншому оборонному союзі тоді будуть і заводи і фабрики; ні то буде рости соняшник, ріпак і кукурудза.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Напишу тут очень неприятное за которое меня скорее всего забанят.
Сюда инвестиции придут только после успешных
- Судовая реформа.
- Реформа прокуратуры.
- Реформа САП и ДБР.
- Реформа таможни.
- Реформа фискальной службы.
- Реформа НАЗК.
- Реформа СБУ.
- Реформа в строительной отрасли.
- Реформа МВД.
- Создание фондового рынка.
- Уход государства с монопольного владения банковской системы.
итд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Уход государства с монопольного владения банковской системы


В Киеве в самое трудное время только гос и комун работали. Все частники - до сих пор закрыты.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:18

BIGor одно слово Президента и всё сделают. Политическое поле уже другое, основная сила теперь не олигарх с купленными за деньги пуйла депутатами, а армия.
vitaliian
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