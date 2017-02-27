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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9423942494259426
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:38

  asti написав:Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))

Например, говорят разбомбили завод Pepsi под Николаевом. Будут ли они его отстраивать?
У меня например в городе еще до войны фабрики закрывались в "благополучное" время.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:48

  BIGor написав:
  asti написав:Украина, конечно, требует но пока под боком есть Россия, пока есть Путин с ЯО вряд-ли кто-нибудь будет здесь что-то серьезное строить и какие-то серьёзные деньги заводить/))

Например, говорят разбомбили завод Pepsi под Николаевом. Будут ли они его отстраивать?
У меня например в городе еще до войны фабрики закрывались в "благополучное" время.

Гроші люблять тишу, буде Україна в НАТО чи іншому оборонному союзі тоді будуть і заводи і фабрики; ні то буде рости соняшник, ріпак і кукурудза.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Напишу тут очень неприятное за которое меня скорее всего забанят.
Сюда инвестиции придут только после успешных
- Судовая реформа.
- Реформа прокуратуры.
- Реформа САП и ДБР.
- Реформа таможни.
- Реформа фискальной службы.
- Реформа НАЗК.
- Реформа СБУ.
- Реформа в строительной отрасли.
- Реформа МВД.
- Создание фондового рынка.
- Уход государства с монопольного владения банковской системы.
итд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Уход государства с монопольного владения банковской системы


В Киеве в самое трудное время только гос и комун работали. Все частники - до сих пор закрыты.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:18

BIGor одно слово Президента и всё сделают. Политическое поле уже другое, основная сила теперь не олигарх с купленными за деньги пуйла депутатами, а армия.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:27

  BIGor написав:Напишу тут очень неприятное за которое меня скорее всего забанят.
Сюда инвестиции придут только после успешных
- Судовая реформа.
- Реформа прокуратуры.
- Реформа САП и ДБР.
- Реформа таможни.
- Реформа фискальной службы.
- Реформа НАЗК.
- Реформа СБУ.
- Реформа в строительной отрасли.
- Реформа МВД.
- Создание фондового рынка.
- Уход государства с монопольного владения банковской системы.
итд.


Среди всех ваших последних постов о том, как "все заводы позакрывали", "а вот в советские времена огого как было..." и т.д. Этот ваш пост как раз абсолютно вменяемый.

На всякий случай поясню, что я имею ввиду.
Сразу после майдана, мы взяли курс на реформы...

Суть и цель этих реформ с тех пор не изменилась - верховенство права и неприкосновенность частной собственности.

Верховенство права означает, что больше не будет кумавства, алигархата, мусорского безпредлела, воровского закона и т.д. Все будут играть по единым правилам - по законам написанным на бумаге.
Для этого и были затеяны все эти ДБРы,САПы и прочите независимые (параллельно существующие) органы "расследования" ну и естественно сама реформа судебной системы.
Неприкосновенность частной собсвенности должны обеспечить реформа силовых структур (мусора, армия, СБУ и т.д.) ну и верховенство права.

До войны, наш алигархат извевался как уж, что бы и денег от "западных партнеров получить" и с москалями не поссориться и власть в стране сохранить. 8 лет извивались. Вполне успешно, кстати.

После начала полномасштабной войны дороги назад уже попросту нет.
Все алигархи уже таковыми не являются. Без запада нас снесут через 1-2 месяца. И все это понимают.

А значит будем делать реформы. И таки позволим западу залить сюда свой капитал в том объеме, в котором они пожелают, а не в котором наши "алигархи" позволяли (что бы не лишиться "контрольного пакета" на рынке)
Да и у народа теперь во-первых довигаоружия, а во-вторых психология "немного изменилась" после пары прилетов в соседние дома\города.

Если подытожить, то:
1) в нас будут заливать дофига бабла во все отралси экономики
2) курс, думаю, таки просядет перед такой "заливкой". причина проста - зачем покупать задорого то, что можно купить дешевле.
3) В результате мы станет новой "перлиной экономического развития" европейского региона в течении следующих 20-30 лет.
Но.
Все это только после успешной победы над москалями.
В противном случае получим репресии похлеще совка.

З.Ы.
Так что всем кто кричит "зрада, зрада"... Попробуйте посмотреть на события с горизонтом хотя бы 3-5 лет, а не 3-5 дней...
это я к тем, кто тут рьяно критич - "мариуполь слили", "дорогу из крыма не взорвали\разминировали\сбежали\предали" и т.д.

Если вы не военный эксперт, то лучше сконцентрируйтесь на том, что вы умеете и делайте это на своем месте. Так проку больше.

Всем хорошего дня и мирного неба.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:33

Amat К СОЖАЛЕНИЮ,все это мы слышали и на это надеялись в 14 после майдана,а имеем,что имеем.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:51

  vitaliian написав:BIGor одно слово Президента и всё сделают. Политическое поле уже другое, основная сила теперь не олигарх с купленными за деньги пуйла депутатами, а армия.

"По щучьему велению, по моему хотению..."
Смешно.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:26

  Starikan написав:
  vitaliian написав:BIGor одно слово Президента и всё сделают. Политическое поле уже другое, основная сила теперь не олигарх с купленными за деньги пуйла депутатами, а армия.

"По щучьему велению, по моему хотению..."
Смешно.

Мысли материальны, а вы только зрадой ветку поливаете. Все разрушили и уничтожили, жить, учится и работать больше негде. Что посоветуете сдаться или умереть от депрессии?

Война с рф в холодной фазе идет со времен Ющенко, а вы как будто 24 февраля проснулись. Те кто работал на рос. рынок окончательно закрылись, в условиях войны это ожидаемо и логично. Я сам работал на таком комбинате, до 2014 г 70% экспорта было в РФ. От комбината остались одни помещения которые сдаются в аренду. И небольшой цех, где на китайский импорт 3 человека клеят этикетку и продают как своё.

Кто смог продать свою продукцию в другие страны, те так и работают, а некоторые ещё увеличивали обьемы экспорта (например аграрии, птицеводство).

Работали и будут работать предприятия которые смогут интегрироваться в мировую экономику, а не в экономику рф (точнее в экономику бывшего СССР).

Где здесь зрада? Мы же сами выбрали интеграцию с ЕС, логично посыпалось всё что работало на рынок РФ.
vitaliian
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