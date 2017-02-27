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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:18
BIGor одно слово Президента и всё сделают. Политическое поле уже другое, основная сила теперь не олигарх с купленными за деньги пуйла депутатами, а армия.
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:27
BIGor
Среди всех ваших последних постов о том, как "все заводы позакрывали", "а вот в советские времена огого как было..." и т.д. Этот ваш пост как раз абсолютно вменяемый.
На всякий случай поясню, что я имею ввиду.
Сразу после майдана, мы взяли курс на реформы...
Суть и цель этих реформ с тех пор не изменилась - верховенство права и неприкосновенность частной собственности.
Верховенство права означает, что больше не будет кумавства, алигархата, мусорского безпредлела, воровского закона и т.д. Все будут играть по единым правилам - по законам написанным на бумаге.
Для этого и были затеяны все эти ДБРы,САПы и прочите независимые (параллельно существующие) органы "расследования" ну и естественно сама реформа судебной системы.
Неприкосновенность частной собсвенности должны обеспечить реформа силовых структур (мусора, армия, СБУ и т.д.) ну и верховенство права.
До войны, наш алигархат извевался как уж, что бы и денег от "западных партнеров получить" и с москалями не поссориться и власть в стране сохранить. 8 лет извивались. Вполне успешно, кстати.
После начала полномасштабной войны дороги назад уже попросту нет.
Все алигархи уже таковыми не являются. Без запада нас снесут через 1-2 месяца. И все это понимают.
А значит будем делать реформы. И таки позволим западу залить сюда свой капитал в том объеме, в котором они пожелают, а не в котором наши "алигархи" позволяли (что бы не лишиться "контрольного пакета" на рынке)
Да и у народа теперь во-первых довигаоружия, а во-вторых психология "немного изменилась" после пары прилетов в соседние дома\города.
Если подытожить, то:
1) в нас будут заливать дофига бабла во все отралси экономики
2) курс, думаю, таки просядет перед такой "заливкой". причина проста - зачем покупать задорого то, что можно купить дешевле.
3) В результате мы станет новой "перлиной экономического развития" европейского региона в течении следующих 20-30 лет.
Но.
Все это только после успешной победы над москалями.
В противном случае получим репресии похлеще совка.
З.Ы.
Так что всем кто кричит "зрада, зрада"... Попробуйте посмотреть на события с горизонтом хотя бы 3-5 лет, а не 3-5 дней...
это я к тем, кто тут рьяно критич - "мариуполь слили", "дорогу из крыма не взорвали\разминировали\сбежали\предали" и т.д.
Если вы не военный эксперт, то лучше сконцентрируйтесь на том, что вы умеете и делайте это на своем месте. Так проку больше.
Всем хорошего дня и мирного неба.
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:33
Amat К СОЖАЛЕНИЮ,все это мы слышали и на это надеялись в 14 после майдана,а имеем,что имеем.
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:51
Додано: Вів 12 кві, 2022 10:26
Мысли материальны, а вы только зрадой ветку поливаете. Все разрушили и уничтожили, жить, учится и работать больше негде. Что посоветуете сдаться или умереть от депрессии?
Война с рф в холодной фазе идет со времен Ющенко, а вы как будто 24 февраля проснулись. Те кто работал на рос. рынок окончательно закрылись, в условиях войны это ожидаемо и логично. Я сам работал на таком комбинате, до 2014 г 70% экспорта было в РФ. От комбината остались одни помещения которые сдаются в аренду. И небольшой цех, где на китайский импорт 3 человека клеят этикетку и продают как своё.
Кто смог продать свою продукцию в другие страны, те так и работают, а некоторые ещё увеличивали обьемы экспорта (например аграрии, птицеводство).
Работали и будут работать предприятия которые смогут интегрироваться в мировую экономику, а не в экономику рф (точнее в экономику бывшего СССР).
Где здесь зрада? Мы же сами выбрали интеграцию с ЕС, логично посыпалось всё что работало на рынок РФ.
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:47
Вы на какой пост отвечаете и какой пост цитируете, позвольте узнать ?
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:49
osya1964, вы, наверное, не совсем правильно поняли\понимаете происходящее.
Этот коментарий адресован не столько вам лично, сколько тем кто разделяет то, что вы написали.
Сожалеть уже поздно.
Дело в том, что "ваши сожаления" о "ваших надеждах", на данный момент, уже никого не волнуют... Грубо говоря - вас\нас, как изберателей, уже никто не спрашивает о чем вы сожалеете...
У нас война, а значит политики и другие силы могут себе позволить не сильно переживать о ваших "надеждах".
Сейчас время, когда ты либо что-то делаешь полезное, либо тебя содержат...
И каждый внесет свою лепту в независимость этой страны. КАЖДЫЙ.
Вопрос только в том какую и в каком виде.
Можно конечно ныть по форумам, а можно и что-то полезное сделать...
Выбор за каждым.
Додано: Вів 12 кві, 2022 12:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 12 кві, 2022 12:47
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