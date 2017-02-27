Додано: Вів 12 кві, 2022 09:27

BIGor



Среди всех ваших последних постов о том, как "все заводы позакрывали", "а вот в советские времена огого как было..." и т.д. Этот ваш пост как раз абсолютно вменяемый.



На всякий случай поясню, что я имею ввиду.

Сразу после майдана, мы взяли курс на реформы...



Суть и цель этих реформ с тех пор не изменилась - верховенство права и неприкосновенность частной собственности.



Верховенство права означает, что больше не будет кумавства, алигархата, мусорского безпредлела, воровского закона и т.д. Все будут играть по единым правилам - по законам написанным на бумаге.

Для этого и были затеяны все эти ДБРы,САПы и прочите независимые (параллельно существующие) органы "расследования" ну и естественно сама реформа судебной системы.

Неприкосновенность частной собсвенности должны обеспечить реформа силовых структур (мусора, армия, СБУ и т.д.) ну и верховенство права.



До войны, наш алигархат извевался как уж, что бы и денег от "западных партнеров получить" и с москалями не поссориться и власть в стране сохранить. 8 лет извивались. Вполне успешно, кстати.



После начала полномасштабной войны дороги назад уже попросту нет.

Все алигархи уже таковыми не являются. Без запада нас снесут через 1-2 месяца. И все это понимают.



А значит будем делать реформы. И таки позволим западу залить сюда свой капитал в том объеме, в котором они пожелают, а не в котором наши "алигархи" позволяли (что бы не лишиться "контрольного пакета" на рынке)

Да и у народа теперь во-первых довигаоружия, а во-вторых психология "немного изменилась" после пары прилетов в соседние дома\города.



Если подытожить, то:

1) в нас будут заливать дофига бабла во все отралси экономики

2) курс, думаю, таки просядет перед такой "заливкой". причина проста - зачем покупать задорого то, что можно купить дешевле.

3) В результате мы станет новой "перлиной экономического развития" европейского региона в течении следующих 20-30 лет.

Но.

Все это только после успешной победы над москалями.

В противном случае получим репресии похлеще совка.



З.Ы.

Так что всем кто кричит "зрада, зрада"... Попробуйте посмотреть на события с горизонтом хотя бы 3-5 лет, а не 3-5 дней...

это я к тем, кто тут рьяно критич - "мариуполь слили", "дорогу из крыма не взорвали\разминировали\сбежали\предали" и т.д.



Если вы не военный эксперт, то лучше сконцентрируйтесь на том, что вы умеете и делайте это на своем месте. Так проку больше.



Всем хорошего дня и мирного неба.