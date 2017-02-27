Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 кві, 2022 12:50
Amat написав:
А значит будем делать реформы.
Что мешает сейчас делать реформы? Есть 450 депутатов которые не сидят в окопах.
BIGor
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:08
В Нацбанке Украины не исключают вероятность частичного ослабления валютных ограничений, введенных в связи с военным положением. Это возможно благодаря стабилизации наличного курса доллара.
vitaliian
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:09
BIGor написав: Amat написав:
А значит будем делать реформы.
Что мешает сейчас делать реформы? Есть 450 депутатов которые не сидят в окопах.
Политический вес Зеленского сильно зависит от состояния дел на фронте, депутаты ж не дурные голосовать авансом. Им потом переизбираться. Если сейчас всё проголосуют, что они к выборам будут обещать, полёты на луну?
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vitaliian
в Вів 12 кві, 2022 13:12, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:09
vitaliian написав:
В Нацбанке Украины не исключают вероятность частичного ослабления валютных ограничений, введенных в связи с военным положением. Это возможно благодаря стабилизации наличного курса доллара.
Жизнь понемногу возвращается
Investor_K
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:10
Investor_K написав:
Жизнь понемногу возвращается
к пациенту?
vitaliian
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:27
Пять-семь миллиардов долларов в месяц: Минфин прогнозирует дефицит госбюджета
https://tsn.ua/ru/groshi/pyat-sem-milli ... 35090.html
це до чого? до укріплення? чи до друкарського станку?
change_pm
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:33
asteriks Чим далі від центру, тим дорожче: Долар. 32,0 - 33,0 Євро. 34,5 - 37,0 Хто знає, на чому такий ріст? Медіа-фон начеб-то не міняється кардинально...
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asteriks
в Вів 12 кві, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
asteriks
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:33
_hunter
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:34
_hunter написав:
К урезанию социалки?
імхо - до друкарського станку...
change_pm
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