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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9419942094219422
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:А значит будем делать реформы.

Что мешает сейчас делать реформы? Есть 450 депутатов которые не сидят в окопах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:08

В Нацбанке Украины не исключают вероятность частичного ослабления валютных ограничений, введенных в связи с военным положением. Это возможно благодаря стабилизации наличного курса доллара.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:09

  BIGor написав:
  Amat написав:А значит будем делать реформы.

Что мешает сейчас делать реформы? Есть 450 депутатов которые не сидят в окопах.

Политический вес Зеленского сильно зависит от состояния дел на фронте, депутаты ж не дурные голосовать авансом. Им потом переизбираться. Если сейчас всё проголосуют, что они к выборам будут обещать, полёты на луну?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 кві, 2022 13:12, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:В Нацбанке Украины не исключают вероятность частичного ослабления валютных ограничений, введенных в связи с военным положением. Это возможно благодаря стабилизации наличного курса доллара.


Жизнь понемногу возвращается
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:10

  Investor_K написав:Жизнь понемногу возвращается
к пациенту?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пять-семь миллиардов долларов в месяц: Минфин прогнозирует дефицит госбюджета

https://tsn.ua/ru/groshi/pyat-sem-milli ... 35090.html

це до чого? до укріплення? чи до друкарського станку?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:33

asteriks

Чим далі від центру, тим дорожче:

Долар. 32,0 - 33,0
Євро. 34,5 - 37,0

Хто знає, на чому такий ріст?
Медіа-фон начеб-то не міняється кардинально...
Востаннє редагувалось asteriks в Вів 12 кві, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:33

  change_pm написав:
Пять-семь миллиардов долларов в месяц: Минфин прогнозирует дефицит госбюджета

https://tsn.ua/ru/groshi/pyat-sem-milli ... 35090.html

це до чого? до укріплення? чи до друкарського станку?

К урезанию социалки?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:34

  _hunter написав:
  change_pm написав:
Пять-семь миллиардов долларов в месяц: Минфин прогнозирует дефицит госбюджета

https://tsn.ua/ru/groshi/pyat-sem-milli ... 35090.html

це до чого? до укріплення? чи до друкарського станку?

К урезанию социалки?

імхо - до друкарського станку...
change_pm
 
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