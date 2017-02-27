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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9419942094219422>
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:47

  vitaliian написав:
  Starikan написав:
  vitaliian написав:BIGor одно слово Президента и всё сделают. Политическое поле уже другое, основная сила теперь не олигарх с купленными за деньги пуйла депутатами, а армия.
"По щучьему велению, по моему хотению..."
Смешно.
Мысли материальны, а вы только зрадой ветку поливаете. Все разрушили и уничтожили, жить, учится и работать больше негде. Что посоветуете сдаться или умереть от депрессии?

Вы на какой пост отвечаете и какой пост цитируете, позвольте узнать ?
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:49

  osya1964 написав:Amat К СОЖАЛЕНИЮ,все это мы слышали и на это надеялись в 14 после майдана,а имеем,что имеем.


osya1964, вы, наверное, не совсем правильно поняли\понимаете происходящее.
Этот коментарий адресован не столько вам лично, сколько тем кто разделяет то, что вы написали.

Сожалеть уже поздно.
Дело в том, что "ваши сожаления" о "ваших надеждах", на данный момент, уже никого не волнуют... Грубо говоря - вас\нас, как изберателей, уже никто не спрашивает о чем вы сожалеете...

У нас война, а значит политики и другие силы могут себе позволить не сильно переживать о ваших "надеждах".
Сейчас время, когда ты либо что-то делаешь полезное, либо тебя содержат...
И каждый внесет свою лепту в независимость этой страны. КАЖДЫЙ.
Вопрос только в том какую и в каком виде.
Можно конечно ныть по форумам, а можно и что-то полезное сделать...
Выбор за каждым.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:Среди всех ваших последних постов о том, как "все заводы позакрывали", "а вот в советские времена огого как было..." и т.д. Этот ваш пост как раз абсолютно вменяемый.

Если честно про "а вот в советские времена огого как было..." никогда не писал. Так как не знаю, как там было.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 12:47

  Amat написав:
  osya1964 написав:Amat К СОЖАЛЕНИЮ,все это мы слышали и на это надеялись в 14 после майдана,а имеем,что имеем.

У нас война, а значит политики и другие силы могут себе позволить не сильно переживать о ваших "надеждах".

До войны было иначе?
helter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:А значит будем делать реформы.

Что мешает сейчас делать реформы? Есть 450 депутатов которые не сидят в окопах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:08

В Нацбанке Украины не исключают вероятность частичного ослабления валютных ограничений, введенных в связи с военным положением. Это возможно благодаря стабилизации наличного курса доллара.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:09

  BIGor написав:
  Amat написав:А значит будем делать реформы.

Что мешает сейчас делать реформы? Есть 450 депутатов которые не сидят в окопах.

Политический вес Зеленского сильно зависит от состояния дел на фронте, депутаты ж не дурные голосовать авансом. Им потом переизбираться. Если сейчас всё проголосуют, что они к выборам будут обещать, полёты на луну?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 кві, 2022 13:12, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:В Нацбанке Украины не исключают вероятность частичного ослабления валютных ограничений, введенных в связи с военным положением. Это возможно благодаря стабилизации наличного курса доллара.


Жизнь понемногу возвращается
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:10

  Investor_K написав:Жизнь понемногу возвращается
к пациенту?
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пять-семь миллиардов долларов в месяц: Минфин прогнозирует дефицит госбюджета

https://tsn.ua/ru/groshi/pyat-sem-milli ... 35090.html

це до чого? до укріплення? чи до друкарського станку?
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