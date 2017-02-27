osya1964 написав:Amat К СОЖАЛЕНИЮ,все это мы слышали и на это надеялись в 14 после майдана,а имеем,что имеем.
osya1964, вы, наверное, не совсем правильно поняли\понимаете происходящее. Этот коментарий адресован не столько вам лично, сколько тем кто разделяет то, что вы написали.
Сожалеть уже поздно. Дело в том, что "ваши сожаления" о "ваших надеждах", на данный момент, уже никого не волнуют... Грубо говоря - вас\нас, как изберателей, уже никто не спрашивает о чем вы сожалеете...
У нас война, а значит политики и другие силы могут себе позволить не сильно переживать о ваших "надеждах". Сейчас время, когда ты либо что-то делаешь полезное, либо тебя содержат... И каждый внесет свою лепту в независимость этой страны. КАЖДЫЙ. Вопрос только в том какую и в каком виде. Можно конечно ныть по форумам, а можно и что-то полезное сделать... Выбор за каждым.
Что мешает сейчас делать реформы? Есть 450 депутатов которые не сидят в окопах.
Политический вес Зеленского сильно зависит от состояния дел на фронте, депутаты ж не дурные голосовать авансом. Им потом переизбираться. Если сейчас всё проголосуют, что они к выборам будут обещать, полёты на луну?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 12 кві, 2022 13:12, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:В Нацбанке Украины не исключают вероятность частичного ослабления валютных ограничений, введенных в связи с военным положением. Это возможно благодаря стабилизации наличного курса доллара.