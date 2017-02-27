Додано: Вів 12 кві, 2022 11:49

osya1964 написав: Amat К СОЖАЛЕНИЮ,все это мы слышали и на это надеялись в 14 после майдана,а имеем,что имеем. К СОЖАЛЕНИЮ,все это мы слышали и на это надеялись в 14 после майдана,а имеем,что имеем.

osya1964, вы, наверное, не совсем правильно поняли\понимаете происходящее.Этот коментарий адресован не столько вам лично, сколько тем кто разделяет то, что вы написали.Сожалеть уже поздно.Дело в том, что "ваши сожаления" о "ваших надеждах", на данный момент, уже никого не волнуют... Грубо говоря - вас\нас, как изберателей, уже никто не спрашивает о чем вы сожалеете...У нас война, а значит политики и другие силы могут себе позволить не сильно переживать о ваших "надеждах".Сейчас время, когда ты либо что-то делаешь полезное, либо тебя содержат...И каждый внесет свою лепту в независимость этой страны. КАЖДЫЙ.Вопрос только в том какую и в каком виде.Можно конечно ныть по форумам, а можно и что-то полезное сделать...Выбор за каждым.