asteriks
Чим далі від центру, тим дорожче:
Долар. 32,0 - 33,0
Євро. 34,5 - 37,0
Хто знає, на чому такий ріст?
Медіа-фон начеб-то не міняється кардинально...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 кві, 2022 13:33
asteriks
Чим далі від центру, тим дорожче:
Долар. 32,0 - 33,0
Євро. 34,5 - 37,0
Хто знає, на чому такий ріст?
Медіа-фон начеб-то не міняється кардинально...
Востаннє редагувалось asteriks в Вів 12 кві, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 кві, 2022 13:33
К урезанию социалки?
Додано: Вів 12 кві, 2022 13:34
імхо - до друкарського станку...
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