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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 кві, 2022 13:34
_hunter написав:
К урезанию социалки?
імхо - до друкарського станку...
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Додано: Вів 12 кві, 2022 14:18
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