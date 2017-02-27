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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9417941894199420
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:34

  _hunter написав:
  change_pm написав:
Пять-семь миллиардов долларов в месяц: Минфин прогнозирует дефицит госбюджета

https://tsn.ua/ru/groshi/pyat-sem-milli ... 35090.html

це до чого? до укріплення? чи до друкарського станку?

К урезанию социалки?

імхо - до друкарського станку...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 14:18

Ринок праці
Світова економіка, тенденції
Перспектива репарації Україні
Вплив світової економіки на Україну
Ірина_
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