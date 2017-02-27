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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 кві, 2022 13:34
_hunter написав:
К урезанию социалки?
імхо - до друкарського станку...
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change_pm
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Додано: Вів 12 кві, 2022 14:18
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Ірина_
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Додано: Вів 12 кві, 2022 15:35
change_pm написав: _hunter написав:
К урезанию социалки?
імхо - до друкарського станку...
А есть _принципиальная_ разница? Друкарський станок без индексации пенсий = "урезание социалки"... -- цены/зарплаты сами подтянутся к адекватным уровням, в отличии от.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 16:07
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............12.04.2022.........13.04.2022
дата розрахунку............11.04.2022..........12.04.2022
Євро...............................31,8952...............31,7752...-0.38%
Долар США....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0861 (в пятницу 1.0903).
Индекс доллара DXY в 15-00 100.14 (в пятницу 99.87).
Сегодня забирался на очередной максимум.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 квітня 2022 року, до державного бюджету залучено
6 169 700 769,18 грн.
Все облигации военные, из них:
- 6 месяцев - 1 468 972 776,18 - 10%;
- 14 месяцев - 4 700 727 993,00 - 11%
Удовлетворены все заявки.
Результат лучше, чем в прошлый вторник, когда можно было купить не только гривневые, но и валютные облигации.
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Сибарит
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