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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9417941894199420
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:34

  _hunter написав:
  change_pm написав:
Пять-семь миллиардов долларов в месяц: Минфин прогнозирует дефицит госбюджета

https://tsn.ua/ru/groshi/pyat-sem-milli ... 35090.html

це до чого? до укріплення? чи до друкарського станку?

К урезанию социалки?

імхо - до друкарського станку...
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 14:18

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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 15:35

  change_pm написав:
  _hunter написав:К урезанию социалки?

імхо - до друкарського станку...

А есть _принципиальная_ разница? Друкарський станок без индексации пенсий = "урезание социалки"... -- цены/зарплаты сами подтянутся к адекватным уровням, в отличии от.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:07

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............12.04.2022.........13.04.2022
дата розрахунку............11.04.2022..........12.04.2022
Євро...............................31,8952...............31,7752...-0.38%
Долар США....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0861 (в пятницу 1.0903).

Индекс доллара DXY в 15-00 100.14 (в пятницу 99.87).
Сегодня забирался на очередной максимум.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 квітня 2022 року, до державного бюджету залучено
6 169 700 769,18 грн.
Все облигации военные, из них:
- 6 месяцев - 1 468 972 776,18 - 10%;
- 14 месяцев - 4 700 727 993,00 - 11%
Удовлетворены все заявки.
Результат лучше, чем в прошлый вторник, когда можно было купить не только гривневые, но и валютные облигации.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:40

Чернівці 31,20/32,20

Економічні наслідки війни України з короткостроковими прямими бюджетними витратами для ЄС та його членів можуть скласти до 175 мільярдів євро або приблизно від 1,1% до 1,4% ВВП у 2022 році, у т.ч.:
-50 мільярдів євро для стримування внутрішніх цінових шоків та загострення шоку пропозиції, зокрема, шляхом застосування таких інструментів як зниження податків і контроль за цінами;
-75 мільярдів євро на запуск Плану енергетичної незалежності для зменшення залежності ЄС від Росії у сфері закупівлі енергоресурсів;
-30 мільярдів євро на компенсацію витрат національних урядів країн ЄС на прийом біженців від війни з України;
-20 мільярдів євро на безпеку і оборону Євросоюзу в 2022 році і 40 мільярдів євро на ці цілі в 2023 році;
-у середньостроковій перспективі потребуються подальші витрати, особливо на енергетичну безпеку та оборону Євросоюзу.
The impact of the war in Ukraine on the European Union's economy. – URL: https://www.santander.com/en/press-room ... ns-economy
Pisani-Ferry J. The economic policy consequences of the war / Bruegel Blog. – March 8, 2022. – URL: https://www.bruegel.org/2022/03/the-eco ... f-the-war/
fler
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:31

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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:35

  change_pm написав:
Пять-семь миллиардов долларов в месяц: Минфин прогнозирует дефицит госбюджета

https://tsn.ua/ru/groshi/pyat-sem-milli ... 35090.html

це до чого? до укріплення? чи до друкарського станку?

риторический вопрос? ;)

цифры отфонарные: 5-7 млрд дол в месяц - они доходную часть в 0 прогнозируют????
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