Економічні наслідки війни України з короткостроковими прямими бюджетними витратами для ЄС та його членів можуть скласти до 175 мільярдів євро або приблизно від 1,1% до 1,4% ВВП у 2022 році, у т.ч.:-50 мільярдів євро для стримування внутрішніх цінових шоків та загострення шоку пропозиції, зокрема, шляхом застосування таких інструментів як зниження податків і контроль за цінами;-75 мільярдів євро на запуск Плану енергетичної незалежності для зменшення залежності ЄС від Росії у сфері закупівлі енергоресурсів;-30 мільярдів євро на компенсацію витрат національних урядів країн ЄС на прийом біженців від війни з України;-20 мільярдів євро на безпеку і оборону Євросоюзу в 2022 році і 40 мільярдів євро на ці цілі в 2023 році;-у середньостроковій перспективі потребуються подальші витрати, особливо на енергетичну безпеку та оборону Євросоюзу.The impact of the war in Ukraine on the European Union's economy. – URL:Pisani-Ferry J. The economic policy consequences of the war / Bruegel Blog. – March 8, 2022. – URL: