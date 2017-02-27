Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............12.04.2022.........13.04.2022 дата розрахунку............11.04.2022..........12.04.2022 Євро...............................31,8952...............31,7752...-0.38% Долар США....................29,2549...............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0861 (в пятницу 1.0903).
Индекс доллара DXY в 15-00 100.14 (в пятницу 99.87). Сегодня забирался на очередной максимум.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 квітня 2022 року, до державного бюджету залучено 6 169 700 769,18 грн. Все облигации военные, из них: - 6 месяцев - 1 468 972 776,18 - 10%; - 14 месяцев - 4 700 727 993,00 - 11% Удовлетворены все заявки. Результат лучше, чем в прошлый вторник, когда можно было купить не только гривневые, но и валютные облигации.
Економічні наслідки війни України з короткостроковими прямими бюджетними витратами для ЄС та його членів можуть скласти до 175 мільярдів євро або приблизно від 1,1% до 1,4% ВВП у 2022 році, у т.ч.: -50 мільярдів євро для стримування внутрішніх цінових шоків та загострення шоку пропозиції, зокрема, шляхом застосування таких інструментів як зниження податків і контроль за цінами; -75 мільярдів євро на запуск Плану енергетичної незалежності для зменшення залежності ЄС від Росії у сфері закупівлі енергоресурсів; -30 мільярдів євро на компенсацію витрат національних урядів країн ЄС на прийом біженців від війни з України; -20 мільярдів євро на безпеку і оборону Євросоюзу в 2022 році і 40 мільярдів євро на ці цілі в 2023 році; -у середньостроковій перспективі потребуються подальші витрати, особливо на енергетичну безпеку та оборону Євросоюзу. The impact of the war in Ukraine on the European Union's economy. – URL: https://www.santander.com/en/press-room ... ns-economy Pisani-Ferry J. The economic policy consequences of the war / Bruegel Blog. – March 8, 2022. – URL: https://www.bruegel.org/2022/03/the-eco ... f-the-war/