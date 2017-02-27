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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9418941994209421
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:35

  change_pm написав:
  greenozon написав:ХОХО, колеги!
найвища інфляція за останні 40 років в штатах....

Зображення

https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi

хіхі, а 25% не хочеш?
подивись, що я тут запостив Світова економіка, тенденції

до речі, щоб погасити цю інфляцію - треба ставку піднімати на 10% річних мінімум...

це призведе до таких банкрутств - які світ ще не бачив...

буде така рецесія, яку ми ще не бачили...мабудь 30ті роки 20 сторіччя бачили...

хто в кеше (і може в золоті) - стануть королями...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:06

🇪🇺 Україна зможе отримати статус кандидата на членство в ЄС не пізніше червня цього року, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. «Зустрілись з керівництвом ЄС в Києві і отримали опитувальник, який маєм заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року», — зазначив Шмигаль
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