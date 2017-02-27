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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:35
до речі, щоб погасити цю інфляцію - треба ставку піднімати на 10% річних мінімум...
це призведе до таких банкрутств - які світ ще не бачив...
буде така рецесія, яку ми ще не бачили...мабудь 30ті роки 20 сторіччя бачили...
хто в кеше (і може в золоті) - стануть королями...
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Додано: Вів 12 кві, 2022 22:06
🇪🇺 Україна зможе отримати статус кандидата на членство в ЄС не пізніше червня цього року, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. «Зустрілись з керівництвом ЄС в Києві і отримали опитувальник, який маєм заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року», — зазначив Шмигаль
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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