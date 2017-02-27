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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9418941994209421
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:35

  change_pm написав:
  greenozon написав:ХОХО, колеги!
найвища інфляція за останні 40 років в штатах....

Зображення

https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi

хіхі, а 25% не хочеш?
подивись, що я тут запостив Світова економіка, тенденції

до речі, щоб погасити цю інфляцію - треба ставку піднімати на 10% річних мінімум...

це призведе до таких банкрутств - які світ ще не бачив...

буде така рецесія, яку ми ще не бачили...мабудь 30ті роки 20 сторіччя бачили...

хто в кеше (і може в золоті) - стануть королями...
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:06

🇪🇺 Україна зможе отримати статус кандидата на членство в ЄС не пізніше червня цього року, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. «Зустрілись з керівництвом ЄС в Києві і отримали опитувальник, який маєм заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року», — зазначив Шмигаль
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:59

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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 10:12

Годовая инфляция по итогам марта 2022 г:

Турция - 61.1%
Россия - 16.7%
Белоруссия - 15.9%
Украина - 13.7%
Казахстан - 12%
США - 8.5%
Германия - 7.3%
Великобритания - 6.2%
Индия - 6.1%
Франция - 4.2%
Япония - 0.8%
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:09

Завтра в Мінфіну велика виплата валютних бумаг - 411М $

https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2022-04-14

наступна велика виплата - 27 квітня - 20 мільярдів грн (погашення військових)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:35

диви, що кітайозі роблять!!!

Much more easing from China coming.

CHINA'S CABINET: WILL USE POLICY TOOLS, INCLUDING RESERVE REQUIREMENT CUTS IN A TIMELY WAY - STATE MEDIA

CHINA'S CABINET: WILL TAKE MEASURES TO BOOST CONSUMPTION- STATE MEDIA

значіть нинішній інфлец - це ще мало? треба більше лити гасу у вогонь?

ну, тоді метал по 52 000 грн - це тільки початок... буде і всі 100 000 грн
change_pm
 
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