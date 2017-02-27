Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:35
до речі, щоб погасити цю інфляцію - треба ставку піднімати на 10% річних мінімум...
це призведе до таких банкрутств - які світ ще не бачив...
буде така рецесія, яку ми ще не бачили...мабудь 30ті роки 20 сторіччя бачили...
хто в кеше (і може в золоті) - стануть королями...
change_pm
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Додано: Вів 12 кві, 2022 22:06
🇪🇺 Україна зможе отримати статус кандидата на членство в ЄС не пізніше червня цього року, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. «Зустрілись з керівництвом ЄС в Києві і отримали опитувальник, який маєм заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року», — зазначив Шмигаль
vitaliian
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 13 кві, 2022 10:12
Годовая инфляция по итогам марта 2022 г:
Турция - 61.1% Россия - 16.7% Белоруссия - 15.9% Украина - 13.7% Казахстан - 12% США - 8.5% Германия - 7.3% Великобритания - 6.2% Индия - 6.1% Франция - 4.2% Япония - 0.8%
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Додано: Сер 13 кві, 2022 13:09
Завтра в Мінфіну велика виплата валютних бумаг - 411М $
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2022-04-14
наступна велика виплата - 27 квітня - 20 мільярдів грн (погашення військових)
greenozon
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Додано: Сер 13 кві, 2022 13:35
Much more easing from China coming. CHINA'S CABINET: WILL USE POLICY TOOLS, INCLUDING RESERVE REQUIREMENT CUTS IN A TIMELY WAY - STATE MEDIA CHINA'S CABINET: WILL TAKE MEASURES TO BOOST CONSUMPTION- STATE MEDIA
значіть нинішній інфлец - це ще мало? треба більше лити гасу у вогонь?
ну, тоді метал по 52 000 грн - це тільки початок... буде і всі 100 000 грн
change_pm
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