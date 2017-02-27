🇪🇺 Україна зможе отримати статус кандидата на членство в ЄС не пізніше червня цього року, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. «Зустрілись з керівництвом ЄС в Києві і отримали опитувальник, який маєм заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року», — зазначив Шмигаль
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............13.04.2022..........14.04.2022 дата розрахунку..............12.04.2022...........13.04.2022 Євро.................................31,7752................31,6874...-0.28% Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0831 (в пятницу 1.0861).
Индекс доллара DXY в 15-00 100.41 (в пятницу 100.14). Сегодня забирался на очередной максимум. Теперь уже базовую величину 100 единиц преодолели достаточно уверенно.
НБУ выкупил военные облигации на 20 млн. Это вторая такая покупка за 1.5 месяца военного положения. Темпы выкупа пока выглядят умеренно, но вполне вероятно ускорение процесса. В любом случае, в данной ситуации эти действия естественны.