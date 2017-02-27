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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9419942094219422>
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:35

  change_pm написав:
  greenozon написав:ХОХО, колеги!
найвища інфляція за останні 40 років в штатах....

Зображення

https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi

хіхі, а 25% не хочеш?
подивись, що я тут запостив Світова економіка, тенденції

до речі, щоб погасити цю інфляцію - треба ставку піднімати на 10% річних мінімум...

це призведе до таких банкрутств - які світ ще не бачив...

буде така рецесія, яку ми ще не бачили...мабудь 30ті роки 20 сторіччя бачили...

хто в кеше (і може в золоті) - стануть королями...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:06

🇪🇺 Україна зможе отримати статус кандидата на членство в ЄС не пізніше червня цього року, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. «Зустрілись з керівництвом ЄС в Києві і отримали опитувальник, який маєм заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року», — зазначив Шмигаль
vitaliian
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Кам'янське

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sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 10:12

Годовая инфляция по итогам марта 2022 г:

Турция - 61.1%
Россия - 16.7%
Белоруссия - 15.9%
Украина - 13.7%
Казахстан - 12%
США - 8.5%
Германия - 7.3%
Великобритания - 6.2%
Индия - 6.1%
Франция - 4.2%
Япония - 0.8%
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:09

Завтра в Мінфіну велика виплата валютних бумаг - 411М $

https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2022-04-14

наступна велика виплата - 27 квітня - 20 мільярдів грн (погашення військових)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:35

диви, що кітайозі роблять!!!

Much more easing from China coming.

CHINA'S CABINET: WILL USE POLICY TOOLS, INCLUDING RESERVE REQUIREMENT CUTS IN A TIMELY WAY - STATE MEDIA

CHINA'S CABINET: WILL TAKE MEASURES TO BOOST CONSUMPTION- STATE MEDIA

значіть нинішній інфлец - це ще мало? треба більше лити гасу у вогонь?

ну, тоді метал по 52 000 грн - це тільки початок... буде і всі 100 000 грн
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:57

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.04.2022..........14.04.2022
дата розрахунку..............12.04.2022...........13.04.2022
Євро.................................31,7752................31,6874...-0.28%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0831 (в пятницу 1.0861).

Индекс доллара DXY в 15-00 100.41 (в пятницу 100.14).
Сегодня забирался на очередной максимум. Теперь уже базовую величину 100 единиц преодолели достаточно уверенно.

НБУ выкупил военные облигации на 20 млн.
Это вторая такая покупка за 1.5 месяца военного положения.
Темпы выкупа пока выглядят умеренно, но вполне вероятно ускорение процесса. В любом случае, в данной ситуации эти действия естественны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 15:47

  vitaliian написав:Годовая инфляция по итогам марта 2022 г:

Турция - 61.1%
Россия - 16.7%
Белоруссия - 15.9%
Украина - 13.7%
Казахстан - 12%
США - 8.5%
Германия - 7.3%
Великобритания - 6.2%
Индия - 6.1%
Франция - 4.2%
Япония - 0.8%

Это всё статистическое надувательство. Бакс/иена за год с 108 до 126, а они рисуют 0,8% инфляцию. Не говоря уж об инфляции самого бакса. Реальной, не номинальной.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 16:49

Тут колись викладали таблиці по ОВДП - у кого і скільки
їх знаходиться. Може продовжимо традицію?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:НБУ выкупил военные облигации на 20 млн.
Это вторая такая покупка за 1.5 месяца военного положения.


очепяточка вышла:
20 млрд грн
Alex2007
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