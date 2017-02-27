|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:02
vitaliian написав:
Годовая инфляция по итогам марта 2022 г:
Турция - 61.1%
Россия - 16.7%
Белоруссия - 15.9%
Украина - 13.7%
Казахстан - 12%
США - 8.5%
Германия - 7.3%
Великобритания - 6.2%
Индия - 6.1%
Франция - 4.2%
Япония - 0.8%
Таке враження, що жорсткі санкції ввели проти Туреччини, а не проти підо-рашки
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3133
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30383
|26507100
|
|
|1493
|8122596
|
|
|7970
|22057160
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ