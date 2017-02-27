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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9419942094219422
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:02

Як так?))

  vitaliian написав:Годовая инфляция по итогам марта 2022 г:

Турция - 61.1%
Россия - 16.7%
Белоруссия - 15.9%
Украина - 13.7%
Казахстан - 12%
США - 8.5%
Германия - 7.3%
Великобритания - 6.2%
Индия - 6.1%
Франция - 4.2%
Япония - 0.8%

Таке враження, що жорсткі санкції ввели проти Туреччини, а не проти підо-рашки :roll:
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