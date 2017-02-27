Сибарит написав:НБУ выкупил военные облигации на 20 млрд. Это вторая такая покупка за 1.5 месяца военного положения. Темпы выкупа пока выглядят умеренно, но вполне вероятно ускорение процесса. В любом случае, в данной ситуации эти действия естественны.
Друкарський верстат - це правильна справа, але можна трохи і ЗВР спалити. Кредитори почекають, теоретично Захід потім може розпиляти заблоковані активи центробанку Раші.
Сибарит написав:НБУ выкупил военные облигации на 20 млрд. Это вторая такая покупка за 1.5 месяца военного положения. Темпы выкупа пока выглядят умеренно, но вполне вероятно ускорение процесса. В любом случае, в данной ситуации эти действия естественны.
Друкарський верстат - це правильна справа, але можна трохи і ЗВР спалити. Кредитори почекають, теоретично Захід потім може розпиляти заблоковані активи центробанку Раші.
Фактически эмиссия за счёт ЗВР и приравниваемой к ним валютной помощи, так как парализованной экономике лишняя грн не нужна. Минфин выпускает бонды, НБУ их выкупает за напечатанную грн, Минфин тратит эту грн по расходным статьям, население получает грн, часть возвращает в виде налогов, остальное тратит преимущественно на импорт и замещающую продукцию на основе импортного сырья. Импортёры так или иначе покупают валюту за грн у НБУ. Круг замкнулся.