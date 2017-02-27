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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9420942194229423>
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:02

Як так?))

  vitaliian написав:Годовая инфляция по итогам марта 2022 г:

Турция - 61.1%
Россия - 16.7%
Белоруссия - 15.9%
Украина - 13.7%
Казахстан - 12%
США - 8.5%
Германия - 7.3%
Великобритания - 6.2%
Индия - 6.1%
Франция - 4.2%
Япония - 0.8%

Таке враження, що жорсткі санкції ввели проти Туреччини, а не проти підо-рашки :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:09

  Сибарит написав:НБУ выкупил военные облигации на 20 млрд.
Это вторая такая покупка за 1.5 месяца военного положения.
Темпы выкупа пока выглядят умеренно, но вполне вероятно ускорение процесса. В любом случае, в данной ситуации эти действия естественны.

Друкарський верстат - це правильна справа, але можна трохи і ЗВР спалити. Кредитори почекають, теоретично Захід потім може розпиляти заблоковані активи центробанку Раші.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:але можна трохи і ЗВР спалити.


Рожкова проти
https://banker.ua/uk/ukraina-zvr/[quote="5422401:Zebra"]
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 00:47

  Zebra написав:
  Сибарит написав:НБУ выкупил военные облигации на 20 млрд.
Это вторая такая покупка за 1.5 месяца военного положения.
Темпы выкупа пока выглядят умеренно, но вполне вероятно ускорение процесса. В любом случае, в данной ситуации эти действия естественны.

Друкарський верстат - це правильна справа, але можна трохи і ЗВР спалити. Кредитори почекають, теоретично Захід потім може розпиляти заблоковані активи центробанку Раші.

Фактически эмиссия за счёт ЗВР и приравниваемой к ним валютной помощи, так как парализованной экономике лишняя грн не нужна. Минфин выпускает бонды, НБУ их выкупает за напечатанную грн, Минфин тратит эту грн по расходным статьям, население получает грн, часть возвращает в виде налогов, остальное тратит преимущественно на импорт и замещающую продукцию на основе импортного сырья. Импортёры так или иначе покупают валюту за грн у НБУ. Круг замкнулся.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 07:30

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  Сибарит написав:НБУ выкупил военные облигации на 20 млрд.
Это вторая такая покупка за 1.5 месяца военного положения.
Темпы выкупа пока выглядят умеренно, но вполне вероятно ускорение процесса. В любом случае, в данной ситуации эти действия естественны.

Друкарський верстат - це правильна справа, але можна трохи і ЗВР спалити. Кредитори почекають, теоретично Захід потім може розпиляти заблоковані активи центробанку Раші.

Фактически эмиссия за счёт ЗВР и приравниваемой к ним валютной помощи, так как парализованной экономике лишняя грн не нужна. Минфин выпускает бонды, НБУ их выкупает за напечатанную грн, Минфин тратит эту грн по расходным статьям, население получает грн, часть возвращает в виде налогов, остальное тратит преимущественно на импорт и замещающую продукцию на основе импортного сырья. Импортёры так или иначе покупают валюту за грн у НБУ. Круг замкнулся.

Вот тут и ошибка. Некритический импорт запрещен (а это практически все что может население покупать).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:00

  BIGor написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Друкарський верстат - це правильна справа, але можна трохи і ЗВР спалити. Кредитори почекають, теоретично Захід потім може розпиляти заблоковані активи центробанку Раші.

Фактически эмиссия за счёт ЗВР и приравниваемой к ним валютной помощи, так как парализованной экономике лишняя грн не нужна. Минфин выпускает бонды, НБУ их выкупает за напечатанную грн, Минфин тратит эту грн по расходным статьям, население получает грн, часть возвращает в виде налогов, остальное тратит преимущественно на импорт и замещающую продукцию на основе импортного сырья. Импортёры так или иначе покупают валюту за грн у НБУ. Круг замкнулся.

Вот тут и ошибка. Некритический импорт запрещен (а это практически все что может население покупать).

Вот тут и ошибка. Некритический импорт _без разрешения НБУ_ запрещен (а разрешения НБУ раздает).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:Вот тут и ошибка. Некритический импорт _без разрешения НБУ_ запрещен (а разрешения НБУ раздает).

Пишешь фейки. Какое НБУ? Давай хоть один пруф.
Или читай внимательно на что дает разрешения министерство экономики.
Вот тут почитай https://forbes.ua/inside/kak-proizvodit ... 42022-5350
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ділери запчастини до авто можуть закуповувати зараз?
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:13

  BIGor написав:
  _hunter написав:Вот тут и ошибка. Некритический импорт _без разрешения НБУ_ запрещен (а разрешения НБУ раздает).

Пишешь фейки. Какое НБУ? Давай хоть один пруф.
Или читай внимательно на что дает разрешения министерство экономики.
Вот тут почитай https://forbes.ua/inside/kak-proizvodit ... 42022-5350

Сам свою же ссылку почитай:
Одна українська меблева компанія зі Спілки українських підприємців подала заявку на включення до критичного імпорту, із 43 кодів товарів прийняли 34

-- чего такого _критически важного_ может делать _мебельная комнания_?
А так-то да: сумочки Гучи да новые гелики пока завезти не получится. Но новые Адики недавно вполне спокойно заехали.
До того ж є кейси, коли компанії подають заздалегідь непрохідні позиції. «Нам повідомляли про випадки, коли компанія не могла провести імпорт пива, що, очевидно, не така вже нагальна потреба», – каже Глазкова.

Міністерство економіки також може відхилити заявку, якщо аналогічну продукцію можна придбати в Україні або вона не є критичною для потреб населення чи армії. Наприклад, це стосується імпорту легкових автомобілів та деякої текстильної промисловості.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:20

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:Вот тут и ошибка. Некритический импорт _без разрешения НБУ_ запрещен (а разрешения НБУ раздает).

Пишешь фейки. Какое НБУ? Давай хоть один пруф.
Или читай внимательно на что дает разрешения министерство экономики.
Вот тут почитай https://forbes.ua/inside/kak-proizvodit ... 42022-5350

Сам свою же ссылку почитай:
Одна українська меблева компанія зі Спілки українських підприємців подала заявку на включення до критичного імпорту, із 43 кодів товарів прийняли 34

-- чего такого _критически важного_ может делать _мебельная комнания_?
А так-то да: сумочки Гучи да новые гелики пока завезти не получится. Но новые Адики недавно вполне спокойно заехали.
До того ж є кейси, коли компанії подають заздалегідь непрохідні позиції. «Нам повідомляли про випадки, коли компанія не могла провести імпорт пива, що, очевидно, не така вже нагальна потреба», – каже Глазкова.

Міністерство економіки також може відхилити заявку, якщо аналогічну продукцію можна придбати в Україні або вона не є критичною для потреб населення чи армії. Наприклад, це стосується імпорту легкових автомобілів та деякої текстильної промисловості.

Ну и где ссылка на НБУ?
За мебельную компанию, я понимаю что ты судья и находишься на иждевении народа, но ты совсем дурак. Давайте разгоним людей а предприятия закроем, из-за того что импорт клея для мебели под запретом?
BIGor
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