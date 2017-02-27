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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9420942194229423
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:35

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Пишешь фейки. Какое НБУ? Давай хоть один пруф.
Или читай внимательно на что дает разрешения министерство экономики.
Вот тут почитай https://forbes.ua/inside/kak-proizvodit ... 42022-5350

Сам свою же ссылку почитай:
Одна українська меблева компанія зі Спілки українських підприємців подала заявку на включення до критичного імпорту, із 43 кодів товарів прийняли 34

-- чего такого _критически важного_ может делать _мебельная комнания_?
А так-то да: сумочки Гучи да новые гелики пока завезти не получится. Но новые Адики недавно вполне спокойно заехали.
До того ж є кейси, коли компанії подають заздалегідь непрохідні позиції. «Нам повідомляли про випадки, коли компанія не могла провести імпорт пива, що, очевидно, не така вже нагальна потреба», – каже Глазкова.

Міністерство економіки також може відхилити заявку, якщо аналогічну продукцію можна придбати в Україні або вона не є критичною для потреб населення чи армії. Наприклад, це стосується імпорту легкових автомобілів та деякої текстильної промисловості.

Ну и где ссылка на НБУ?
За мебельную компанию, я понимаю что ты судья и находишься на иждевении народа, но ты совсем дурак. Давайте разгоним людей а предприятия закроем, из-за того что импорт клея для мебели под запретом?

Эта "ссылка" тут по всему форуму 24-го разошлась. Но если кто-то склерозом страдает -- ладно, вот прямая ссылка на НБУ:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/R ... _18_kp.pdf
14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати
транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на
кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті,
відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за
дорученням клієнтів, крім випадків здійснення

пункт 6, надеюсь, сам найдешь?

Так ровно такая же логика -- "Давайте разгоним людей а предприятия закроем, из-за того что импорт XXX для YYY под запретом" -- она абсолютно к любому импортеру приминима. Поэтому те разрешения на импорт и раздают налево и направо всем, кроме совсем уж стремных шараг.
_hunter
 
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