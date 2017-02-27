Одна українська меблева компанія зі Спілки українських підприємців подала заявку на включення до критичного імпорту, із 43 кодів товарів прийняли 34
-- чего такого _критически важного_ может делать _мебельная комнания_? А так-то да: сумочки Гучи да новые гелики пока завезти не получится. Но новые Адики недавно вполне спокойно заехали.
До того ж є кейси, коли компанії подають заздалегідь непрохідні позиції. «Нам повідомляли про випадки, коли компанія не могла провести імпорт пива, що, очевидно, не така вже нагальна потреба», – каже Глазкова.
Міністерство економіки також може відхилити заявку, якщо аналогічну продукцію можна придбати в Україні або вона не є критичною для потреб населення чи армії. Наприклад, це стосується імпорту легкових автомобілів та деякої текстильної промисловості.
Ну и где ссылка на НБУ? За мебельную компанию, я понимаю что ты судья и находишься на иждевении народа, но ты совсем дурак. Давайте разгоним людей а предприятия закроем, из-за того что импорт клея для мебели под запретом?
14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення
пункт 6, надеюсь, сам найдешь?
Так ровно такая же логика -- "Давайте разгоним людей а предприятия закроем, из-за того что импорт XXX для YYY под запретом" -- она абсолютно к любому импортеру приминима. Поэтому те разрешения на импорт и раздают налево и направо всем, кроме совсем уж стремных шараг.