14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати
транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на
кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті,
відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за
дорученням клієнтів, крім випадків здійснення
пункт 6, надеюсь, сам найдешь?
Так ровно такая же логика -- "Давайте разгоним людей а предприятия закроем, из-за того что импорт XXX для YYY под запретом" -- она абсолютно к любому импортеру приминима. Поэтому те разрешения на импорт и раздают налево и направо всем, кроме совсем уж стремных шараг.