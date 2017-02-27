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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9419942094219422
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ділери запчастини до авто можуть закуповувати зараз?
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:13

  BIGor написав:
  _hunter написав:Вот тут и ошибка. Некритический импорт _без разрешения НБУ_ запрещен (а разрешения НБУ раздает).

Пишешь фейки. Какое НБУ? Давай хоть один пруф.
Или читай внимательно на что дает разрешения министерство экономики.
Вот тут почитай https://forbes.ua/inside/kak-proizvodit ... 42022-5350

Сам свою же ссылку почитай:
Одна українська меблева компанія зі Спілки українських підприємців подала заявку на включення до критичного імпорту, із 43 кодів товарів прийняли 34

-- чего такого _критически важного_ может делать _мебельная комнания_?
А так-то да: сумочки Гучи да новые гелики пока завезти не получится. Но новые Адики недавно вполне спокойно заехали.
До того ж є кейси, коли компанії подають заздалегідь непрохідні позиції. «Нам повідомляли про випадки, коли компанія не могла провести імпорт пива, що, очевидно, не така вже нагальна потреба», – каже Глазкова.

Міністерство економіки також може відхилити заявку, якщо аналогічну продукцію можна придбати в Україні або вона не є критичною для потреб населення чи армії. Наприклад, це стосується імпорту легкових автомобілів та деякої текстильної промисловості.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:35

Эта "ссылка" тут по всему форуму 24-го разошлась. Но если кто-то склерозом страдает -- ладно, вот прямая ссылка на НБУ:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/R ... _18_kp.pdf
14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати
транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на
кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті,
відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за
дорученням клієнтів, крім випадків здійснення

пункт 6, надеюсь, сам найдешь?

Так ровно такая же логика -- "Давайте разгоним людей а предприятия закроем, из-за того что импорт XXX для YYY под запретом" -- она абсолютно к любому импортеру приминима. Поэтому те разрешения на импорт и раздают налево и направо всем, кроме совсем уж стремных шараг.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 08:54

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edvardd
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Сьогодні планове засідання НБУ щодо перегляду облікової ставки

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/schedule
думки щодо можливого рішення, колеги?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:19

  greenozon написав:Сьогодні планове засідання НБУ щодо перегляду облікової ставки

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/schedule
думки щодо можливого рішення, колеги?

да какая разница, при нулевой ставке кредита...оставят
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:49

  greenozon написав:Сьогодні планове засідання НБУ щодо перегляду облікової ставки

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/schedule
думки щодо можливого рішення, колеги?


https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... -2022-roku
11 квітня 2022
Водночас, ураховуючи обмежений вплив ринкових монетарних інструментів в умовах вимушеного запровадження адміністративних обмежень, Національний банк, починаючи з березня 2022 року, тимчасово відклав ухвалення рішень щодо облікової ставки. Після визволення територій України від російських загарбників та відновлення функціонування каналів монетарної трансмісії Національний банк повернеться до традиційного режиму інфляційного таргетування та застосовуватиме облікову ставку й інші монетарні інструменти для утримання під контролем інфляційних очікувань та повернення інфляції до цілі 5%.



п.с. правда, относительно эффективности "інфляційного таргетування" "на теренах Неньки" и виртуальной цели 5%, глядя на долгосрочный график курса и инфляции, есть вопросы. Но я их задам потом. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:25

Надо ли сейчас покупать валюту? Что будет с курсом после войны? Когда дефолт в рф. Прогноз курса
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 14:28

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............14.04.2022..........15.04.2022
дата розрахунку.............13.04.2022...........14.04.2022
Євро................................31,6874................31,7957...+0.34%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0869 (в пятницу 1.0831).

Индекс доллара DXY в 15-00 99.90 (в пятницу 100.41).
Утром уходили еще ниже.
Сибарит
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  #<1 ... 9419942094219422
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