Одна українська меблева компанія зі Спілки українських підприємців подала заявку на включення до критичного імпорту, із 43 кодів товарів прийняли 34
-- чего такого _критически важного_ может делать _мебельная комнания_? А так-то да: сумочки Гучи да новые гелики пока завезти не получится. Но новые Адики недавно вполне спокойно заехали.
До того ж є кейси, коли компанії подають заздалегідь непрохідні позиції. «Нам повідомляли про випадки, коли компанія не могла провести імпорт пива, що, очевидно, не така вже нагальна потреба», – каже Глазкова.
Міністерство економіки також може відхилити заявку, якщо аналогічну продукцію можна придбати в Україні або вона не є критичною для потреб населення чи армії. Наприклад, це стосується імпорту легкових автомобілів та деякої текстильної промисловості.
14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення
пункт 6, надеюсь, сам найдешь?
Так ровно такая же логика -- "Давайте разгоним людей а предприятия закроем, из-за того что импорт XXX для YYY под запретом" -- она абсолютно к любому импортеру приминима. Поэтому те разрешения на импорт и раздают налево и направо всем, кроме совсем уж стремных шараг.
Водночас, ураховуючи обмежений вплив ринкових монетарних інструментів в умовах вимушеного запровадження адміністративних обмежень, Національний банк, починаючи з березня 2022 року, тимчасово відклав ухвалення рішень щодо облікової ставки. Після визволення територій України від російських загарбників та відновлення функціонування каналів монетарної трансмісії Національний банк повернеться до традиційного режиму інфляційного таргетування та застосовуватиме облікову ставку й інші монетарні інструменти для утримання під контролем інфляційних очікувань та повернення інфляції до цілі 5%.
п.с. правда, относительно эффективности "інфляційного таргетування" "на теренах Неньки" и виртуальной цели 5%, глядя на долгосрочный график курса и инфляции, есть вопросы. Но я их задам потом.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............14.04.2022..........15.04.2022 дата розрахунку.............13.04.2022...........14.04.2022 Євро................................31,6874................31,7957...+0.34% Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0869 (в пятницу 1.0831).
Индекс доллара DXY в 15-00 99.90 (в пятницу 100.41). Утром уходили еще ниже.
Комітет постійних представників схвалив рекомендацію Ради ЄС про конвертацію банкнот гривні у валюту держав-членів. Мета полягає в тому, щоб надати підтримку біженцям, які відчувають труднощі з обміном своїх банкнот на валюту ЄС. Про це повідомляє Рада ЄС. Рекомендація пропонує державам-членам створити національні схеми, які дозволили б конвертувати гривні на аналогічних умовах по всьому ЄС. Що це дасть. Схеми дозволять переселенцям з України, в тому числі дітям, обмінювати до 10 тисяч гривень (приблизно 310 євро) на людину. Це буде безкоштовно і за офіційним обмінним курсом, опублікованим Національним банком України. Тривалість обміну становитиме мінімум три місяці. Тепер рекомендація буде офіційно прийнята Радою в письмовій формі. Орієнтовна дата прийняття — 19 квітня. Рекомендації не є юридично зобов’язуючими актами. Таким чином, фактичне впровадження і створення схем повинні вирішуватися державами-членами відповідно до їх національних норм. Ряд країн ЄС вже розробили для цієї мети національні механізми. Дізнавайтесь першими все про курси валют на Finance.ua 💶 Як наголошується в повідомленні, через російську військову агресію Національний банк України був змушений призупинити обмін банкнот гривні на іноземну валюту, щоб захистити обмежені валютні резерви країни. Це вплинуло на конвертованість банкнот гривні в країнах ЄС, де багато банків не бажали обмінювати гривню через валютні ризики. З моменту вторгнення росії в Україну понаде 4 млн осіб, рятуючись від війни, прибули в ЄС.