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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 кві, 2022 16:34
А тем временем во Львове уже 32.7... причем непонятно почему ) есть что-то объективное?
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Andrey2512
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Додано: Чет 14 кві, 2022 16:41
Alex2007 написав:
Европу технически подготавливают к эре гривни
Гривна станет альтернативой евро?
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Investor_K
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Додано: Чет 14 кві, 2022 16:53
Investor_K написав: Alex2007 написав:
Европу технически подготавливают к эре гривни
Гривна станет альтернативой евро?
зависит от кросс-курса и рассматриваемого промежутка времени.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Чет 14 кві, 2022 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Чет 14 кві, 2022 16:54
Investor_K написав: Alex2007 написав:
Европу технически подготавливают к эре гривни
Гривна станет альтернативой евро?
Еврозону превратят в гривнезону.
Нацбанк Украины: ВВП страны в 2022 году сократится на треть
Национальный банк Украины опубликовал прогноз перспектив экономики страны.
Полномасштабное нападение России привело к разрыву производственных связей между регионами и значительному росту вынужденной миграции, сообщает банк.
В марте 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7% (с 10,7% в феврале). Рост потребительских цен связан, в частности, с нарушением цепей снабжения и физическим уничтожением активов многих предприятий.
Прежде всего стремительно подорожали продукты питания, фармацевтические товары и горючее. По итогам 2022 года инфляция может превысить 20%.
Реальный ВВП страны в 2022 году может сократиться не менее чем на треть.
Доля остановившихся предприятий в первые недели марта превышала 30%. В начале апреля эта доля сократилась до 23%, сообщает Нацбанк Украины.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 17:22
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