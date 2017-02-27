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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9420942194229423
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 16:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А тем временем во Львове уже 32.7... причем непонятно почему ) есть что-то объективное?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 16:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Европу технически подготавливают к эре гривни


Гривна станет альтернативой евро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 16:53

  Investor_K написав:
  Alex2007 написав:Европу технически подготавливают к эре гривни


Гривна станет альтернативой евро?


зависит от кросс-курса и рассматриваемого промежутка времени.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 14 кві, 2022 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 16:54

  Investor_K написав:
  Alex2007 написав:Европу технически подготавливают к эре гривни


Гривна станет альтернативой евро?

Еврозону превратят в гривнезону.

Нацбанк Украины: ВВП страны в 2022 году сократится на треть

Национальный банк Украины опубликовал прогноз перспектив экономики страны.

Полномасштабное нападение России привело к разрыву производственных связей между регионами и значительному росту вынужденной миграции, сообщает банк.

В марте 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7% (с 10,7% в феврале). Рост потребительских цен связан, в частности, с нарушением цепей снабжения и физическим уничтожением активов многих предприятий.

Прежде всего стремительно подорожали продукты питания, фармацевтические товары и горючее. По итогам 2022 года инфляция может превысить 20%.

Реальный ВВП страны в 2022 году может сократиться не менее чем на треть.

Доля остановившихся предприятий в первые недели марта превышала 30%. В начале апреля эта доля сократилась до 23%, сообщает Нацбанк Украины.

@bbcrussian
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:22

Тут это... любопытный график нарылся

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