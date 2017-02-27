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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 кві, 2022 16:34
А тем временем во Львове уже 32.7... причем непонятно почему ) есть что-то объективное?
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Andrey2512
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Додано: Чет 14 кві, 2022 16:41
Alex2007 написав:
Европу технически подготавливают к эре гривни
Гривна станет альтернативой евро?
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Investor_K
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Додано: Чет 14 кві, 2022 16:53
Investor_K написав: Alex2007 написав:
Европу технически подготавливают к эре гривни
Гривна станет альтернативой евро?
зависит от кросс-курса и рассматриваемого промежутка времени.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Чет 14 кві, 2022 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Чет 14 кві, 2022 16:54
Investor_K написав: Alex2007 написав:
Европу технически подготавливают к эре гривни
Гривна станет альтернативой евро?
Еврозону превратят в гривнезону.
Нацбанк Украины: ВВП страны в 2022 году сократится на треть
Национальный банк Украины опубликовал прогноз перспектив экономики страны.
Полномасштабное нападение России привело к разрыву производственных связей между регионами и значительному росту вынужденной миграции, сообщает банк.
В марте 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7% (с 10,7% в феврале). Рост потребительских цен связан, в частности, с нарушением цепей снабжения и физическим уничтожением активов многих предприятий.
Прежде всего стремительно подорожали продукты питания, фармацевтические товары и горючее. По итогам 2022 года инфляция может превысить 20%.
Реальный ВВП страны в 2022 году может сократиться не менее чем на треть.
Доля остановившихся предприятий в первые недели марта превышала 30%. В начале апреля эта доля сократилась до 23%, сообщает Нацбанк Украины.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 17:22
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Додано: Чет 14 кві, 2022 19:40
НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту физ лицам
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Олежан
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Додано: Чет 14 кві, 2022 19:42
Олежан написав:
НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту физ лицам
По какому курсу?
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Investor_K
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Додано: Чет 14 кві, 2022 19:46
Investor_K написав: Олежан написав:
НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту физ лицам
По какому курсу?
завтра посмотрим
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Олежан
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Додано: Чет 14 кві, 2022 19:49
"Регулятор зазначає, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню функціонування нелегальних обмінників та, відповідно, зниженню ризиків для громадян.
При цьому, аби запобігти тиску на валютний ринок, НБУ передбачив, що банк може здійснювати продаж готівкової валюти у межах різниці між загальним обсягом купівлі та обсягом продажу ним готівкової валюти. Така різниця розраховуватиметься з 13 квітня 2022 року.Також НБУ обмежив курс продажу валюти у не більше ніж на 10% вище чи нижче від офіційного курсу НБУ (який зафіксований з 24 лютого), а курс купівлі готівкової валюти не має бути нижчим за офіційний.
Водночас, наголошує НБУ, що безготівковий продаж валюти банками фізичним особам і надалі заборонений, крім окремих виключень. Для недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів."
Мабуть не дуже поспішатимуть банки продавати валюту з таким обмеженням.
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