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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9421942294239424
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:21

  Investor_K написав:
  Олежан написав:НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту физ лицам

По какому курсу?

29,25+10% - не более... т.е. для своих онли.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хах... Наличный курс 32.175 выходит?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Usd index 100.345
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:04

  Danik написав:Usd index 100.345

Данік, де Денік?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:05

  Andrey2512 написав:Хах... Наличный курс 32.175 выходит?

а тут другий деь хтось вопрошав, чому налічка почала в ціні рости?

а оно вон що, інсайдец з НБУ був про продаж скв і умови...
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я знаю, що всі іншим зайняті, але там Маск такий цирк по Твітеру влаштовує...

Я до кінці не розумію, що воно хоче :?:
change_pm
 
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