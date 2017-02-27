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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 кві, 2022 20:21
Investor_K написав: Олежан написав:
НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту физ лицам
По какому курсу?
29,25+10% - не более... т.е. для своих онли.
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ol_zy
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Додано: Чет 14 кві, 2022 20:39
Хах... Наличный курс 32.175 выходит?
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Andrey2512
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Додано: Чет 14 кві, 2022 20:59
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Danik
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Додано: Чет 14 кві, 2022 21:04
Danik написав:
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Данік, де Денік?
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Додано: Чет 14 кві, 2022 21:05
Andrey2512 написав:
Хах... Наличный курс 32.175 выходит?
а тут другий деь хтось вопрошав, чому налічка почала в ціні рости?
а оно вон що, інсайдец з НБУ був про продаж скв і умови...
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Додано: Чет 14 кві, 2022 21:24
Я знаю, що всі іншим зайняті, але там Маск такий цирк по Твітеру влаштовує...
Я до кінці не розумію, що воно хоче
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