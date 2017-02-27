29,25+10% - не более... т.е. для своих онли.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 кві, 2022 20:21
Додано: Чет 14 кві, 2022 20:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хах... Наличный курс 32.175 выходит?
Додано: Чет 14 кві, 2022 20:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Usd index 100.345
Додано: Чет 14 кві, 2022 21:05
Додано: Чет 14 кві, 2022 21:40
Додано: Чет 14 кві, 2022 23:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
только сегодня рассказывал товарищу, что в нбу у керiвника департамента готiвкого обiгу зарплата космос, а работа не выполняется.
нал валюта в украину прилетает самолетами, это факт. а то что, к примеру, у соседней польши можно заказать и доставить верталетами догадаться не могут.
короче понял. нбу разрешил продавать банкам нал валюту населению в пределах разницы между обьемами скупки и отдачи, к примеру, купили 1000 могут продать 1000, не больше. для стимуляции приноса разрешил выставить курсы неболее +10% к оф курсу нбу. другими словами: свежей бумагой обеспечить не можем - собирайте у населения (лично даже я наблюдаю дефицит нала в бсу. вчера подходил в а банк возле работы мне девочки говорили что под клиента работают, собирают по 500 с разных отделений отдать дол депо, подкреплений нет, работа с приноса, а какой принос с таким курсом в банках)
вангую, завтра в 9:00 курсы в банках на отдачу будут почти как прием на чр, спред поставят пару процентов чтоб принос был. для "своих" получиться продажа как прием на чр
норм, как говориться и овцы целы и волки сыты. всетаки обезопасить население от походов на чр (фальш, воровство) ну и банкам помочь + сломать схемы с валютообменом (10% премия по евро, 6,5% дол) я уверен есть люди кто воспользовался
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если НБУ не нальёт на межбанке это разрешение бессмысленно и будет толкать вверх. Люди бегая по банкам в которых нет доллара поверят в дефецит и купят его на чр по завышенной цене. Чр будет этим пользоваться и взвинчивать курс.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:21
ну так дефеціт вже ж є...
тому в рамках конкурентного середовища - ціна на актив буде рости...
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:28
Там ещё несколько условий: только нал, в объёме превышения сданного (непонятно как считать - в пределах отделения, всего банка, ...? )
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