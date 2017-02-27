Додано: Чет 14 кві, 2022 23:07

только сегодня рассказывал товарищу, что в нбу у керiвника департамента готiвкого обiгу зарплата космос, а работа не выполняется.

нал валюта в украину прилетает самолетами, это факт. а то что, к примеру, у соседней польши можно заказать и доставить верталетами догадаться не могут.



короче понял. нбу разрешил продавать банкам нал валюту населению в пределах разницы между обьемами скупки и отдачи, к примеру, купили 1000 могут продать 1000, не больше. для стимуляции приноса разрешил выставить курсы неболее +10% к оф курсу нбу. другими словами: свежей бумагой обеспечить не можем - собирайте у населения (лично даже я наблюдаю дефицит нала в бсу. вчера подходил в а банк возле работы мне девочки говорили что под клиента работают, собирают по 500 с разных отделений отдать дол депо, подкреплений нет, работа с приноса, а какой принос с таким курсом в банках)

вангую, завтра в 9:00 курсы в банках на отдачу будут почти как прием на чр, спред поставят пару процентов чтоб принос был. для "своих" получиться продажа как прием на чр

норм, как говориться и овцы целы и волки сыты. всетаки обезопасить население от походов на чр (фальш, воровство) ну и банкам помочь + сломать схемы с валютообменом (10% премия по евро, 6,5% дол) я уверен есть люди кто воспользовался