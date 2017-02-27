|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:34
change_pm написав: yulia956688 написав:
Если НБУ не нальёт на межбанке это разрешение бессмысленно и будет толкать вверх. Люди бегая по банкам в которых нет доллара поверят в дефецит
и купят его на чр по завышенной цене. Чр будет этим пользоваться и взвинчивать курс.
ну так дефеціт вже ж є...
тому в рамках конкурентного середовища - ціна на актив буде рости...
Он есть по тому что валюту придерживают. Основная масса банков гос. Всё зависит от НБУ, и его команд. Пока непонятно.
-
yulia956688
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 15.07.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:38
Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12350
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1967 раз.
- Подякували: 2824 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:47
vitaliian написав:
Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая
, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5509
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1063 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:52
change_pm написав: vitaliian написав:
Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая
, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1803
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:46
Shaman написав: change_pm написав: vitaliian написав:
Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая
, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
ну, окі... сперечатись не буду.
просто скажу - до війни кажуть вумні люди:
- айті було на 5му місці по заводу валюти в крахну,
- наразі, ті ж люди кажуть, місце перше...
а там де валюта і доходи айті, мабудь якісь і податки по мультиплікатору, ніт?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5509
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1063 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:56
Shaman написав: change_pm написав: vitaliian написав:
Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая
, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
Вот интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5924
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 996 раз.
- Подякували: 1299 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:08
change_pm написав: Shaman написав: change_pm написав:
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
ну, окі... сперечатись не буду.
просто скажу - до війни кажуть вумні люди:
- айті було на 5му місці по заводу валюти в крахну,
- наразі, ті ж люди кажуть, місце перше...
а там де валюта і доходи айті, мабудь якісь і податки по мультиплікатору, ніт?
соотношение экспорта - ИТ против классики нашей страны (сельхоз+металл) по итогам 2021 - 6 млрд дол (по данным самих ИТшников) против 43 млрд дол.
так что если ИТ на первом месте, то в целом это ситуацию не спасает, к сожалению
мультипликатор есть, но на налоги влияет очень опосредовано...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1803
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30386
|26690526
|
Чет 14 кві, 2022 21:31
ol_zy
|
|1493
|8122920
|
|
|7970
|22057367
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|