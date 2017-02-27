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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:34
change_pm написав: yulia956688 написав:
Если НБУ не нальёт на межбанке это разрешение бессмысленно и будет толкать вверх. Люди бегая по банкам в которых нет доллара поверят в дефецит
и купят его на чр по завышенной цене. Чр будет этим пользоваться и взвинчивать курс.
ну так дефеціт вже ж є...
тому в рамках конкурентного середовища - ціна на актив буде рости...
Он есть по тому что валюту придерживают. Основная масса банков гос. Всё зависит от НБУ, и его команд. Пока непонятно.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:38
Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:52
change_pm написав: vitaliian написав:
Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая
, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
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Shaman
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:46
Shaman написав: change_pm написав: vitaliian написав:
Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая
, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
ну, окі... сперечатись не буду.
просто скажу - до війни кажуть вумні люди:
- айті було на 5му місці по заводу валюти в крахну,
- наразі, ті ж люди кажуть, місце перше...
а там де валюта і доходи айті, мабудь якісь і податки по мультиплікатору, ніт?
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:56
Shaman написав: change_pm написав: vitaliian написав:
Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая
, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
Вот интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:08
change_pm написав: Shaman написав: change_pm написав:
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
ну, окі... сперечатись не буду.
просто скажу - до війни кажуть вумні люди:
- айті було на 5му місці по заводу валюти в крахну,
- наразі, ті ж люди кажуть, місце перше...
а там де валюта і доходи айті, мабудь якісь і податки по мультиплікатору, ніт?
соотношение экспорта - ИТ против классики нашей страны (сельхоз+металл) по итогам 2021 - 6 млрд дол (по данным самих ИТшников) против 43 млрд дол.
так что если ИТ на первом месте, то в целом это ситуацию не спасает, к сожалению
мультипликатор есть, но на налоги влияет очень опосредовано...
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Shaman
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:12
BIGor написав: Shaman написав: change_pm написав:
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
Вот интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
давайте спросим у жителей Кривого Рога
налог на прибыль конечно уходит гос-ву, а 75% подоходного - остается в местном бюджете.
если они еще применят опыт Харькова по налогу на землю (это когда шерсть снимают вместе со шкурой) - так вообще будут в шоколаде, еще просто не освоили.
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Shaman
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:27
бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...
Чи десь вже є?
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:37
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:45
flysoulfly Онлайн продажа валюты осталась под запретом.
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