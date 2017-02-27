|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:49
flysoulfly написав:
бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...
Не можна починати, покищо))
А то більшість солдат ЗСУ зразу конвертнуть половину своєї зарплати
(бо другу половину перекидають сім'ї/родичам)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3142
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:59
BIGor написав:
интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
важно не где они сосредоточены а куда поступает выручка. В кривом роге есть хоть один местный банк? Предприятий куча, а банки - филиалы Киевских. Всё что нужно знать про движение криворожских денег 💸 в сторону столицы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 15 кві, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12359
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1968 раз.
- Подякували: 2825 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:00
Успіх написав: flysoulfly написав:
бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...
Не можна починати, покищо))
А то більшість солдат ЗСУ зразу конвертнуть половину своєї зарплати
(бо другу половину перекидають сім'ї/родичам)
та можна ж було ліміти встановити й дозволити.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 494
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:03
flysoulfly написав: Успіх написав: flysoulfly написав:
бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...
Не можна починати, покищо))
А то більшість солдат ЗСУ зразу конвертнуть половину своєї зарплати
(бо другу половину перекидають сім'ї/родичам)
та можна ж було ліміти встановити й дозволити.
Які?
Сотку на день, чи лише 50$?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3142
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:04
vitaliian написав: BIGor написав:
интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
важно не где они сосредоточены а куда поступает выручка. В кривом роге есть хоть один местный банк? Предприятий куча, а банки - филиалы Киевских. Всё что нужно знать про движение криворожских денег 💸 в сторону столицы.
що? у Вілкулів немає власного банчика? - ну, бл** ніщєброды внатурє
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 494
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:05
Успіх написав: flysoulfly написав: Успіх написав:
[бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...
Не можна починати, покищо))
А то більшість солдат ЗСУ зразу конвертнуть половину своєї зарплати
(бо другу половину перекидають сім'ї/родичам)
та можна ж було ліміти встановити й дозволити.
Які?
Сотку на день, чи лише 50$?
та хоч так
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 494
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:16
vitaliian написав: BIGor написав:
интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
важно не где они сосредоточены а куда поступает выручка. В кривом роге есть хоть один местный банк? Предприятий куча, а банки - филиалы Киевских. Всё что нужно знать про движение криворожских денег 💸 в сторону столицы.
Вы шутите???
если мы говорим о влиянии на налоги - то наверное, неважно даже ГДЕ зарегистрирована фирма, поскольку прибыль и НДС - это все равно общегосударственные налоги.
а местные налоги - подоходный и налог на землю - платятся от местонахождения производственной площадки. насчет подоходного на 100% не уверен, но вроде так - кто может уточнить?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1805
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30386
|26693870
|
Чет 14 кві, 2022 21:31
ol_zy
|
|1493
|8122945
|
|
|7970
|22057377
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|