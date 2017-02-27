BIGor написав:интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
важно не где они сосредоточены а куда поступает выручка. В кривом роге есть хоть один местный банк? Предприятий куча, а банки - филиалы Киевских. Всё что нужно знать про движение криворожских денег 💸 в сторону столицы.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
важно не где они сосредоточены а куда поступает выручка. В кривом роге есть хоть один местный банк? Предприятий куча, а банки - филиалы Киевских. Всё что нужно знать про движение криворожских денег 💸 в сторону столицы.
що? у Вілкулів немає власного банчика? - ну, бл** ніщєброды внатурє
Успіх написав:[бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася... Не можна починати, покищо)) А то більшість солдат ЗСУ зразу конвертнуть половину своєї зарплати (бо другу половину перекидають сім'ї/родичам)
BIGor написав:интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
важно не где они сосредоточены а куда поступает выручка. В кривом роге есть хоть один местный банк? Предприятий куча, а банки - филиалы Киевских. Всё что нужно знать про движение криворожских денег 💸 в сторону столицы.
Вы шутите???
если мы говорим о влиянии на налоги - то наверное, неважно даже ГДЕ зарегистрирована фирма, поскольку прибыль и НДС - это все равно общегосударственные налоги.
а местные налоги - подоходный и налог на землю - платятся от местонахождения производственной площадки. насчет подоходного на 100% не уверен, но вроде так - кто может уточнить?
Shaman ну причем тут налоги , где находится управляющая компания? именно УК тянет на себя львиную долю сервисных расходов, охранники, секретари, садовники, водители, финансовые, коммерческие директора, маркетинг, офисный планктон.
Это все рабочие места, и заказы подрядчикам (клининг, питание, интернет, мебельщики, ремонты, охрана, аренда помещений) которые их обеспечивают. Дальше мультипликатор, работники УК которая находится в Киеве где будут тратить свою зарплату в Киеве или по месту локации производства? Поэтому в Киеве 30 ТРЦ а в Кропивницком один.
Завод может быть расположен в каком то селе, а деньги на его обеспечение будут тратится в Киеве.
Пример общий, конкретно за Криворожсталь не в курсе.