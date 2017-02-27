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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9424942594269427>
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:49

  flysoulfly написав:бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...

Не можна починати, покищо))
А то більшість солдат ЗСУ зразу конвертнуть половину своєї зарплати :wink:
(бо другу половину перекидають сім'ї/родичам)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
важно не где они сосредоточены а куда поступает выручка. В кривом роге есть хоть один местный банк? Предприятий куча, а банки - филиалы Киевских. Всё что нужно знать про движение криворожских денег 💸 в сторону столицы.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:00

  Успіх написав:
  flysoulfly написав:бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...

Не можна починати, покищо))
А то більшість солдат ЗСУ зразу конвертнуть половину своєї зарплати :wink:
(бо другу половину перекидають сім'ї/родичам)
та можна ж було ліміти встановити й дозволити.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:03

  flysoulfly написав:
  Успіх написав:
  flysoulfly написав:бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...

Не можна починати, покищо))
А то більшість солдат ЗСУ зразу конвертнуть половину своєї зарплати :wink:
(бо другу половину перекидають сім'ї/родичам)
та можна ж було ліміти встановити й дозволити.

Які?
Сотку на день, чи лише 50$? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:04

  vitaliian написав:
  BIGor написав:интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
важно не где они сосредоточены а куда поступает выручка. В кривом роге есть хоть один местный банк? Предприятий куча, а банки - филиалы Киевских. Всё что нужно знать про движение криворожских денег 💸 в сторону столицы.

що? у Вілкулів немає власного банчика? - ну, бл** ніщєброды внатурє :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:05

  Успіх написав:
  flysoulfly написав:
  Успіх написав:[бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...
Не можна починати, покищо))
А то більшість солдат ЗСУ зразу конвертнуть половину своєї зарплати :wink:
(бо другу половину перекидають сім'ї/родичам)
та можна ж було ліміти встановити й дозволити.

Які?
Сотку на день, чи лише 50$? :mrgreen:
та хоч так :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:16

  vitaliian написав:
  BIGor написав:интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
важно не где они сосредоточены а куда поступает выручка. В кривом роге есть хоть один местный банк? Предприятий куча, а банки - филиалы Киевских. Всё что нужно знать про движение криворожских денег 💸 в сторону столицы.

Вы шутите???

если мы говорим о влиянии на налоги - то наверное, неважно даже ГДЕ зарегистрирована фирма, поскольку прибыль и НДС - это все равно общегосударственные налоги.

а местные налоги - подоходный и налог на землю - платятся от местонахождения производственной площадки. насчет подоходного на 100% не уверен, но вроде так - кто может уточнить?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:а местные налоги - подоходный и налог на землю - платятся от местонахождения производственной площадки. насчет подоходного на 100% не уверен, но вроде так - кто может уточнить?

60% подохідного в Україні іде по місцю реєстрації підприємства, а не по місцю фактичної роботи чи проживання. В Києві 40%.
https://decentralization.gov.ua/news/13780
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:12

Shaman ну причем тут налоги , где находится управляющая компания? именно УК тянет на себя львиную долю сервисных расходов, охранники, секретари, садовники, водители, финансовые, коммерческие директора, маркетинг, офисный планктон.

Это все рабочие места, и заказы подрядчикам (клининг, питание, интернет, мебельщики, ремонты, охрана, аренда помещений) которые их обеспечивают. Дальше мультипликатор, работники УК которая находится в Киеве где будут тратить свою зарплату в Киеве или по месту локации производства? Поэтому в Киеве 30 ТРЦ а в Кропивницком один.

Завод может быть расположен в каком то селе, а деньги на его обеспечение будут тратится в Киеве.

Пример общий, конкретно за Криворожсталь не в курсе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зараз дуже багато шахраїв!!

https://finclub.net/ua/priama-mova/shak ... tysia.html
vkladchiik
 
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