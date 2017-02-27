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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9424942594269427
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:33

  vitaliian написав:Shaman ну причем тут налоги , где находится управляющая компания? именно УК тянет на себя львиную долю сервисных расходов, охранники, секретари, садовники, водители, финансовые, коммерческие директора, маркетинг, офисный планктон.

Это все рабочие места, и заказы подрядчикам (клининг, питание, интернет, мебельщики, ремонты, охрана, аренда помещений) которые их обеспечивают. Дальше мультипликатор, работники УК которая находится в Киеве где будут тратить свою зарплату в Киеве или по месту локации производства? Поэтому в Киеве 30 ТРЦ а в Кропивницком один.

Завод может быть расположен в каком то селе, а деньги на его обеспечение будут тратится в Киеве.

Пример общий, конкретно за Криворожсталь не в курсе.

тогда уже не Криворожсталь, а Метинвест.

Вы слишком переоцениваете расходы УК, и недооцениваете сколько подрядчики зарабатывают на самом заводе ;)
если говорим про частные компании, в состав которых входят заводы, - то в основном заводы зарегистрированы по местонахождению. и многие еще мучаются с распределением подоходника по филиалам, если они вынесены.

как раз очень интересно, как платят налоги:
1) такие гос монстры как Нафтогаз и Укрзализниця
2) частные монстры типа АТБ, Сильпо или Новой почты

денег в Киеве больше по другой причине, в том числе поскольку все центральные органы власти в столице
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 15 кві, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:37

  Ой+ написав:
  Shaman написав:а местные налоги - подоходный и налог на землю - платятся от местонахождения производственной площадки. насчет подоходного на 100% не уверен, но вроде так - кто может уточнить?

60% подохідного в Україні іде по місцю реєстрації підприємства, а не по місцю фактичної роботи чи проживання. В Києві 40%.
https://decentralization.gov.ua/news/13780

мне называли соотношение 75% местный бюджет и 25% государственный.
я даже не скажу, где это прописано - может где-то в бюджетном кодексе - поэтому не могу не подтвердить, ни опровергнуть ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:40

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............15.04.2022..........18.04.2022
дата розрахунку..............14.04.2022...........15.04.2022
Євро.................................31,7957................31,8235...+0.09%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0878 (вчера 1.0869).

Индекс доллара DXY в 15-00 100.46 (вчера 99.90).
Интересно, что сегодня евро укрепился относительно укрепившегося доллара. Упали остальные составляющие корзины.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:48

  Shaman написав:денег в Киеве больше по другой причине, в том числе поскольку все центральные органы власти в столице
их не просто больше в Киеве ~75% денег это данные НБУ за Какой то не помню год. Как только в кр роге будет столько денег, там вырастет Дубай. А пока все что в 2-3 км от центра напоминает махровый совок. И 800 тыс его жителей своим скромным потенциалом потребления не делают Кривбасс равным Львову, где метинвеста нет, но денег во Львове крутится явно больше.

Вообщем заводы/работа есть, а экономического чуда нет, это же касается и Каменского.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:31

  Shaman написав:
  Ой+ написав:
  Shaman написав:а местные налоги - подоходный и налог на землю - платятся от местонахождения производственной площадки. насчет подоходного на 100% не уверен, но вроде так - кто может уточнить?

60% подохідного в Україні іде по місцю реєстрації підприємства, а не по місцю фактичної роботи чи проживання. В Києві 40%.
https://decentralization.gov.ua/news/13780

мне называли соотношение 75% местный бюджет и 25% государственный.
я даже не скажу, где это прописано - может где-то в бюджетном кодексе - поэтому не могу не подтвердить, ни опровергнуть ;)

75% це 60% конкретне місто + 15 область.
ПДФО, що сплачуватиметься (перераховуватиметься) згідно з Податковим кодексом України (ПК)
на відповідній території України (крім ПДФО, нарахованого у вигляді процентів на поточний або
депозитний (вкладний) банківський рахунок, проценти на вклад (депозит) члена кредитної спілки у
кредитній спілці), розподілятиметься між бюджетами у таких розмірах:
25% — доходи Державного бюджету України (п. 1 ч. 2 ст. 29 БК);
15% — доходи бюджету АР Крим та обласних бюджетів (п. 1 ч. 1 ст. 66 БК);
60% — доходи бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення , районних
бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад (п. 1 ч. 1 ст. 64 БК).
Не входять до такого розподілу території міст Києва та Севастополя, для яких розподіл податку
визначений пунктом 1 частини першої статті 64 БК.
ПДФО, що сплачуватиметься (перераховуватиметься) згідно з ПК на території міста Києва,
розподілятиметься між бюджетами у таких розмірах:
60% — доходи Державного бюджету України (п. 1 ч. 2 ст. 29 БК);
40% — доходи бюджету міста Києва https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uplo ... /163-1.pdf

Але оскільки в Києві зареєстровані підприємства, які часто здійсннють діяльність повсюдно, то навіть менший % забезпечує столиці в три рази більше середнього доходу.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:44

  Ой+ написав:
  Shaman написав:
  Ой+ написав:60% подохідного в Україні іде по місцю реєстрації підприємства, а не по місцю фактичної роботи чи проживання. В Києві 40%.
https://decentralization.gov.ua/news/13780

мне называли соотношение 75% местный бюджет и 25% государственный.
я даже не скажу, где это прописано - может где-то в бюджетном кодексе - поэтому не могу не подтвердить, ни опровергнуть ;)

75% це 60% конкретне місто + 15 область.
ПДФО, що сплачуватиметься (перераховуватиметься) згідно з Податковим кодексом України (ПК)
на відповідній території України (крім ПДФО,\\\

Але оскільки в Києві зареєстровані підприємства, які часто здійсннють діяльність повсюдно, то навіть менший % забезпечує столиці в три рази більше середнього доходу.

Ну и про НДС не забываем: оно полностью в Центр идет.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:07

  vitaliian написав:
  Shaman написав:денег в Киеве больше по другой причине, в том числе поскольку все центральные органы власти в столице
их не просто больше в Киеве ~75% денег это данные НБУ за Какой то не помню год. Как только в кр роге будет столько денег, там вырастет Дубай. А пока все что в 2-3 км от центра напоминает махровый совок. И 800 тыс его жителей своим скромным потенциалом потребления не делают Кривбасс равным Львову, где метинвеста нет, но денег во Львове крутится явно больше.

Вообщем заводы/работа есть, а экономического чуда нет, это же касается и Каменского.

Ну вот мы и пришли к выводу, что металлургия ничего не дает обычным людям.
Если бы в Кривом Рогу было 10 тыс. ИТ-шников вместо Криворожстали - ситуация была бы намного лучше.
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