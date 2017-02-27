vitaliian написав:Shaman ну причем тут налоги , где находится управляющая компания? именно УК тянет на себя львиную долю сервисных расходов, охранники, секретари, садовники, водители, финансовые, коммерческие директора, маркетинг, офисный планктон.
Это все рабочие места, и заказы подрядчикам (клининг, питание, интернет, мебельщики, ремонты, охрана, аренда помещений) которые их обеспечивают. Дальше мультипликатор, работники УК которая находится в Киеве где будут тратить свою зарплату в Киеве или по месту локации производства? Поэтому в Киеве 30 ТРЦ а в Кропивницком один.
Завод может быть расположен в каком то селе, а деньги на его обеспечение будут тратится в Киеве.
Пример общий, конкретно за Криворожсталь не в курсе.
тогда уже не Криворожсталь, а Метинвест.
Вы слишком переоцениваете расходы УК, и недооцениваете сколько подрядчики зарабатывают на самом заводе если говорим про частные компании, в состав которых входят заводы, - то в основном заводы зарегистрированы по местонахождению. и многие еще мучаются с распределением подоходника по филиалам, если они вынесены.
как раз очень интересно, как платят налоги: 1) такие гос монстры как Нафтогаз и Укрзализниця 2) частные монстры типа АТБ, Сильпо или Новой почты
денег в Киеве больше по другой причине, в том числе поскольку все центральные органы власти в столице
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 15 кві, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............15.04.2022..........18.04.2022 дата розрахунку..............14.04.2022...........15.04.2022 Євро.................................31,7957................31,8235...+0.09% Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0878 (вчера 1.0869).
Индекс доллара DXY в 15-00 100.46 (вчера 99.90). Интересно, что сегодня евро укрепился относительно укрепившегося доллара. Упали остальные составляющие корзины.
Shaman написав:денег в Киеве больше по другой причине, в том числе поскольку все центральные органы власти в столице
их не просто больше в Киеве ~75% денег это данные НБУ за Какой то не помню год. Как только в кр роге будет столько денег, там вырастет Дубай. А пока все что в 2-3 км от центра напоминает махровый совок. И 800 тыс его жителей своим скромным потенциалом потребления не делают Кривбасс равным Львову, где метинвеста нет, но денег во Львове крутится явно больше.
Вообщем заводы/работа есть, а экономического чуда нет, это же касается и Каменского.
мне называли соотношение 75% местный бюджет и 25% государственный. я даже не скажу, где это прописано - может где-то в бюджетном кодексе - поэтому не могу не подтвердить, ни опровергнуть
75% це 60% конкретне місто + 15 область.
ПДФО, що сплачуватиметься (перераховуватиметься) згідно з Податковим кодексом України (ПК) на відповідній території України (крім ПДФО, нарахованого у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, проценти на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці), розподілятиметься між бюджетами у таких розмірах: 25% — доходи Державного бюджету України (п. 1 ч. 2 ст. 29 БК); 15% — доходи бюджету АР Крим та обласних бюджетів (п. 1 ч. 1 ст. 66 БК); 60% — доходи бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення , районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад (п. 1 ч. 1 ст. 64 БК). Не входять до такого розподілу території міст Києва та Севастополя, для яких розподіл податку визначений пунктом 1 частини першої статті 64 БК. ПДФО, що сплачуватиметься (перераховуватиметься) згідно з ПК на території міста Києва, розподілятиметься між бюджетами у таких розмірах: 60% — доходи Державного бюджету України (п. 1 ч. 2 ст. 29 БК); 40% — доходи бюджету міста Києва https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uplo ... /163-1.pdf
Але оскільки в Києві зареєстровані підприємства, які часто здійсннють діяльність повсюдно, то навіть менший % забезпечує столиці в три рази більше середнього доходу.
Shaman написав:денег в Киеве больше по другой причине, в том числе поскольку все центральные органы власти в столице
их не просто больше в Киеве ~75% денег это данные НБУ за Какой то не помню год. Как только в кр роге будет столько денег, там вырастет Дубай. А пока все что в 2-3 км от центра напоминает махровый совок. И 800 тыс его жителей своим скромным потенциалом потребления не делают Кривбасс равным Львову, где метинвеста нет, но денег во Львове крутится явно больше.
Вообщем заводы/работа есть, а экономического чуда нет, это же касается и Каменского.
Ну вот мы и пришли к выводу, что металлургия ничего не дает обычным людям. Если бы в Кривом Рогу было 10 тыс. ИТ-шников вместо Криворожстали - ситуация была бы намного лучше.