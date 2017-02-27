vitaliian написав:Shaman ну причем тут налоги , где находится управляющая компания? именно УК тянет на себя львиную долю сервисных расходов, охранники, секретари, садовники, водители, финансовые, коммерческие директора, маркетинг, офисный планктон.
Это все рабочие места, и заказы подрядчикам (клининг, питание, интернет, мебельщики, ремонты, охрана, аренда помещений) которые их обеспечивают. Дальше мультипликатор, работники УК которая находится в Киеве где будут тратить свою зарплату в Киеве или по месту локации производства? Поэтому в Киеве 30 ТРЦ а в Кропивницком один.
Завод может быть расположен в каком то селе, а деньги на его обеспечение будут тратится в Киеве.
Пример общий, конкретно за Криворожсталь не в курсе.
тогда уже не Криворожсталь, а Метинвест.
Вы слишком переоцениваете расходы УК, и недооцениваете сколько подрядчики зарабатывают на самом заводе если говорим про частные компании, в состав которых входят заводы, - то в основном заводы зарегистрированы по местонахождению. и многие еще мучаются с распределением подоходника по филиалам, если они вынесены.
как раз очень интересно, как платят налоги: 1) такие гос монстры как Нафтогаз и Укрзализниця 2) частные монстры типа АТБ, Сильпо или Новой почты
денег в Киеве больше по другой причине, в том числе поскольку все центральные органы власти в столице
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 15 кві, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............15.04.2022..........18.04.2022 дата розрахунку..............14.04.2022...........15.04.2022 Євро.................................31,7957................31,8235...+0.09% Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0878 (вчера 1.0869).
Индекс доллара DXY в 15-00 100.46 (вчера 99.90). Интересно, что сегодня евро укрепился относительно укрепившегося доллара. Упали остальные составляющие корзины.
Shaman написав:денег в Киеве больше по другой причине, в том числе поскольку все центральные органы власти в столице
их не просто больше в Киеве ~75% денег это данные НБУ за Какой то не помню год. Как только в кр роге будет столько денег, там вырастет Дубай. А пока все что в 2-3 км от центра напоминает махровый совок. И 800 тыс его жителей своим скромным потенциалом потребления не делают Кривбасс равным Львову, где метинвеста нет, но денег во Львове крутится явно больше.
Вообщем заводы/работа есть, а экономического чуда нет, это же касается и Каменского.
мне называли соотношение 75% местный бюджет и 25% государственный. я даже не скажу, где это прописано - может где-то в бюджетном кодексе - поэтому не могу не подтвердить, ни опровергнуть
75% це 60% конкретне місто + 15 область.
ПДФО, що сплачуватиметься (перераховуватиметься) згідно з Податковим кодексом України (ПК) на відповідній території України (крім ПДФО, нарахованого у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, проценти на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці), розподілятиметься між бюджетами у таких розмірах: 25% — доходи Державного бюджету України (п. 1 ч. 2 ст. 29 БК); 15% — доходи бюджету АР Крим та обласних бюджетів (п. 1 ч. 1 ст. 66 БК); 60% — доходи бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення , районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад (п. 1 ч. 1 ст. 64 БК). Не входять до такого розподілу території міст Києва та Севастополя, для яких розподіл податку визначений пунктом 1 частини першої статті 64 БК. ПДФО, що сплачуватиметься (перераховуватиметься) згідно з ПК на території міста Києва, розподілятиметься між бюджетами у таких розмірах: 60% — доходи Державного бюджету України (п. 1 ч. 2 ст. 29 БК); 40% — доходи бюджету міста Києва https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uplo ... /163-1.pdf
Але оскільки в Києві зареєстровані підприємства, які часто здійсннють діяльність повсюдно, то навіть менший % забезпечує столиці в три рази більше середнього доходу.
Shaman написав:денег в Киеве больше по другой причине, в том числе поскольку все центральные органы власти в столице
их не просто больше в Киеве ~75% денег это данные НБУ за Какой то не помню год. Как только в кр роге будет столько денег, там вырастет Дубай. А пока все что в 2-3 км от центра напоминает махровый совок. И 800 тыс его жителей своим скромным потенциалом потребления не делают Кривбасс равным Львову, где метинвеста нет, но денег во Львове крутится явно больше.
Вообщем заводы/работа есть, а экономического чуда нет, это же касается и Каменского.
Ну вот мы и пришли к выводу, что металлургия ничего не дает обычным людям. Если бы в Кривом Рогу было 10 тыс. ИТ-шников вместо Криворожстали - ситуация была бы намного лучше.
Shaman написав:денег в Киеве больше по другой причине, в том числе поскольку все центральные органы власти в столице
их не просто больше в Киеве ~75% денег это данные НБУ за Какой то не помню год. Как только в кр роге будет столько денег, там вырастет Дубай. А пока все что в 2-3 км от центра напоминает махровый совок. И 800 тыс его жителей своим скромным потенциалом потребления не делают Кривбасс равным Львову, где метинвеста нет, но денег во Львове крутится явно больше.
Вообщем заводы/работа есть, а экономического чуда нет, это же касается и Каменского.
Ну вот мы и пришли к выводу, что металлургия ничего не дает обычным людям. Если бы в Кривом Рогу было 10 тыс. ИТ-шников вместо Криворожстали - ситуация была бы намного лучше.
Shaman написав:денег в Киеве больше по другой причине, в том числе поскольку все центральные органы власти в столице
их не просто больше в Киеве ~75% денег это данные НБУ за Какой то не помню год. Как только в кр роге будет столько денег, там вырастет Дубай. А пока все что в 2-3 км от центра напоминает махровый совок. И 800 тыс его жителей своим скромным потенциалом потребления не делают Кривбасс равным Львову, где метинвеста нет, но денег во Львове крутится явно больше.
Вообщем заводы/работа есть, а экономического чуда нет, это же касается и Каменского.
Ну вот мы и пришли к выводу, что металлургия ничего не дает обычным людям. Если бы в Кривом Рогу было 10 тыс. ИТ-шников вместо Криворожстали - ситуация была бы намного лучше.
10 тыс senior ИТшников по производительности как бы немного выше, чем 10 тыс работяг. но не все могут работать seniorми, работяг как бы по определению больше. а так думаю Кривой Рог не самый бедный город.