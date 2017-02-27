|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:23
BIGor написав: Shaman написав:
10 тыс senior ИТшников по производительности как бы немного выше, чем 10 тыс работяг.
Тут просто заявляли что металлургия дает стране больше чем ИТ, и тут такое сравнение что наоборот.
противоречия нет
если ИТ на момент дает 6 млрд дол экспортной выручки - это уже реально дофига - правда, цифра не верифицирована
металлурги в 2021 дали 16 ярдов, в предыдущие годы - меньше.
просто в топ-50 ит работает 86 тыс человек, из них сеньоров - те же 10-20 тыс чел. но повторюсь, далеко не все могут работать на таком уровне.
если для человека зп 1000 уе это много - он никогда не потянет такой уровень ИТ;)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1814
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:45
працюєм з наявними фактами:
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
10 тыс senior ИТшников по производительности как бы немного выше, чем 10 тыс работяг.
Тут просто заявляли что металлургия дает стране больше чем ИТ, и тут такое сравнение что наоборот.
противоречия нетесли ИТ на момент дает 6 млрд дол экспортной выручки
- это уже реально дофига - правда, цифра не верифицированаметаллурги в 2021 дали 16 ярдов
, в предыдущие годы - меньше.
просто в топ-50 ит работает 86 тыс человек, из них сеньоров - те же 10-20 тыс чел. но повторюсь, далеко не все могут работать на таком уровне.
если для человека зп 1000 уе это много - он никогда не потянет такой уровень ИТ;)
- замовники деякі припиняють працювати з "галерщіками" в неньці через ризики, активно хаєрять закордоном - наші "галерщікі" замість смузі п"ють "коктель молотов"...
- металургія за 2022, навіть, якщо завтра (реально завтра 16.04) припиниться війна вже не дасть 16 ярдів - причини, імхо, пояснювати не треба.
... ця ж розмова зранку почалась з податових надходжень?
так ось, якщо на додачу до менших надходжень від металоварів,
додати можливий спад в ойті через недолугі руки - буде невесело...
ось про що я зранку починав співати.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5518
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:49
change_pm написав:
працюєм з наявними фактами:
Shaman написав: BIGor написав:
Тут просто заявляли что металлургия дает стране больше чем ИТ, и тут такое сравнение что наоборот.
противоречия нетесли ИТ на момент дает 6 млрд дол экспортной выручки
- это уже реально дофига - правда, цифра не верифицированаметаллурги в 2021 дали 16 ярдов
, в предыдущие годы - меньше.
просто в топ-50 ит работает 86 тыс человек, из них сеньоров - те же 10-20 тыс чел. но повторюсь, далеко не все могут работать на таком уровне.
если для человека зп 1000 уе это много - он никогда не потянет такой уровень ИТ;)
- замовники деякі припиняють працювати з "галерщіками" в неньці через ризики, активно хаєрять закордоном - наші "галерщікі" замість смузі п"ють "коктель молотов"...
- металургія за 2022, навіть, якщо завтра (реально завтра 16.04) припиниться війна вже не дасть 16 ярдів - причини, імхо, пояснювати не треба.
... ця ж розмова зранку почалась з податових надходжень?
так ось, якщо на додачу до менших надходжень від металоварів,
додати можливий спад в ойті через недолугі руки - буде невесело...
ось про що я зранку починав співати.
пошли по кругу
надо просто прикинуть, сколько с экспорта металлургов платится налогов и с экспорта ИТ - даже интересно стало )))
судя по отчетам в ИТ все хорошо - идет рост. Вы забываете что галеры в РФ утонули
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1814
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:12
Shaman написав:
пошли по кругу
надо просто прикинуть, сколько с экспорта металлургов платится налогов и с экспорта ИТ - даже интересно стало
)))
судя по отчетам в ИТ все хорошо - идет рост. Вы забываете что галеры в РФ утонули
мені чесно кажучи також цікаво - шкода, ліньки шукати )))
я наразі так вийшло, що в ойті - я зсередини бачу, що відбувається...
а відбувається наступне - треба було не щіміть ойті, щоб вони могли релокейтити тимчасово спеців-чоловіків 18-60 закордон, щоб вони генерували профіти...
наразі ситуація така, що західні замовники не хотять наймати чоловіків 18-60 на свої проекти з неньки, тому пішов активних хатнінг закордоном...
частина ойтішнегів в неньці 18-60 сосе лапу... що відбудеться, коли заборону знімуть?
пофіг, на чиїсь особистості чи лічніє проблеми - є тенденція через війну і заборону, що укро ойті буде приносити менше уешек в бюджет через ...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5518
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:01
Shaman написав:
ИМХО, до войны Львов не был богатым городом...
Не погоджусь..
Лінь шукати ссилки , але Львівська область наряду з Києвом, Харківською і Полтавською областями(газовидобування, багато акцизу) - була донором Державного Бюджету України
Всі інші області отримували дотації....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25598
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 2891 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30386
|26705592
|
Чет 14 кві, 2022 21:31
ol_zy
|
|1493
|8123019
|
|
|7970
|22057425
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|