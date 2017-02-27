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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9426942794289429>
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:45

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:10 тыс senior ИТшников по производительности как бы немного выше, чем 10 тыс работяг.

Тут просто заявляли что металлургия дает стране больше чем ИТ, и тут такое сравнение что наоборот.

противоречия нет

если ИТ на момент дает 6 млрд дол экспортной выручки - это уже реально дофига - правда, цифра не верифицирована
металлурги в 2021 дали 16 ярдов, в предыдущие годы - меньше.

просто в топ-50 ит работает 86 тыс человек, из них сеньоров - те же 10-20 тыс чел. но повторюсь, далеко не все могут работать на таком уровне.
если для человека зп 1000 уе это много - он никогда не потянет такой уровень ИТ;)

працюєм з наявними фактами:

- замовники деякі припиняють працювати з "галерщіками" в неньці через ризики, активно хаєрять закордоном - наші "галерщікі" замість смузі п"ють "коктель молотов"...

- металургія за 2022, навіть, якщо завтра (реально завтра 16.04) припиниться війна вже не дасть 16 ярдів - причини, імхо, пояснювати не треба.

... ця ж розмова зранку почалась з податових надходжень?

так ось, якщо на додачу до менших надходжень від металоварів,
додати можливий спад в ойті через недолугі руки - буде невесело...

ось про що я зранку починав співати.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:49

  change_pm написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Тут просто заявляли что металлургия дает стране больше чем ИТ, и тут такое сравнение что наоборот.

противоречия нет

если ИТ на момент дает 6 млрд дол экспортной выручки - это уже реально дофига - правда, цифра не верифицирована
металлурги в 2021 дали 16 ярдов, в предыдущие годы - меньше.

просто в топ-50 ит работает 86 тыс человек, из них сеньоров - те же 10-20 тыс чел. но повторюсь, далеко не все могут работать на таком уровне.
если для человека зп 1000 уе это много - он никогда не потянет такой уровень ИТ;)

працюєм з наявними фактами:

- замовники деякі припиняють працювати з "галерщіками" в неньці через ризики, активно хаєрять закордоном - наші "галерщікі" замість смузі п"ють "коктель молотов"...

- металургія за 2022, навіть, якщо завтра (реально завтра 16.04) припиниться війна вже не дасть 16 ярдів - причини, імхо, пояснювати не треба.

... ця ж розмова зранку почалась з податових надходжень?

так ось, якщо на додачу до менших надходжень від металоварів,
додати можливий спад в ойті через недолугі руки - буде невесело...

ось про що я зранку починав співати.

пошли по кругу :)

надо просто прикинуть, сколько с экспорта металлургов платится налогов и с экспорта ИТ - даже интересно стало )))

судя по отчетам в ИТ все хорошо - идет рост. Вы забываете что галеры в РФ утонули :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:12

  Shaman написав:пошли по кругу :)

надо просто прикинуть, сколько с экспорта металлургов платится налогов и с экспорта ИТ - даже интересно стало )))

судя по отчетам в ИТ все хорошо - идет рост. Вы забываете что галеры в РФ утонули :mrgreen:

мені чесно кажучи також цікаво - шкода, ліньки шукати )))

я наразі так вийшло, що в ойті - я зсередини бачу, що відбувається...

а відбувається наступне - треба було не щіміть ойті, щоб вони могли релокейтити тимчасово спеців-чоловіків 18-60 закордон, щоб вони генерували профіти...

наразі ситуація така, що західні замовники не хотять наймати чоловіків 18-60 на свої проекти з неньки, тому пішов активних хатнінг закордоном...

частина ойтішнегів в неньці 18-60 сосе лапу... що відбудеться, коли заборону знімуть?

пофіг, на чиїсь особистості чи лічніє проблеми - є тенденція через війну і заборону, що укро ойті буде приносити менше уешек в бюджет через ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:ИМХО, до войны Львов не был богатым городом...
Не погоджусь..
Лінь шукати ссилки , але Львівська область наряду з Києвом, Харківською і Полтавською областями(газовидобування, багато акцизу) - була донором Державного Бюджету України
Всі інші області отримували дотації....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 06:09

  change_pm написав:
  Shaman написав:пошли по кругу :)

надо просто прикинуть, сколько с экспорта металлургов платится налогов и с экспорта ИТ - даже интересно стало )))

судя по отчетам в ИТ все хорошо - идет рост. Вы забываете что галеры в РФ утонули :mrgreen:

мені чесно кажучи також цікаво - шкода, ліньки шукати )))

я наразі так вийшло, що в ойті - я зсередини бачу, що відбувається...

а відбувається наступне - треба було не щіміть ойті, щоб вони могли релокейтити тимчасово спеців-чоловіків 18-60 закордон, щоб вони генерували профіти...

наразі ситуація така, що західні замовники не хотять наймати чоловіків 18-60 на свої проекти з неньки, тому пішов активних хатнінг закордоном...

частина ойтішнегів в неньці 18-60 сосе лапу... що відбудеться, коли заборону знімуть?

пофіг, на чиїсь особистості чи лічніє проблеми - є тенденція через війну і заборону, що укро ойті буде приносити менше уешек в бюджет через ...

Это проблему пытались решить: какой-то там "дальнекарпатский ИТ-кластер". После того, как местные военкомы всех "понаехов" переловили -- решили резко назад сдать. :lol: Но что-то оно как-то заглохло все: две недели никаких новостей.
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 06:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:була донором Державного Бюджету

Там є нюанс: митні збори теж враховують в баланс області. Без них ситуація була б іншою.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 07:55

Все змінює одна мить...

Мені писати про 300х і тим більше про 200х думаю, що не можна.

Тому, просто пишу, що в мене сльози на очах...

Отак, вчора міг ще жартувати - а сьогодні настав крок до перевороту думок!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 08:23

Успіх Співчуваю, президент вже сказав, що 3000 загиблих і біля 10000 поранених, сподіваюсь, що ти вже так легковажно не віднесешся до тієї інфи, що я просив тебе вивчити, пересилаю ще раз, маєш вільну хвилину читай і вивчай це твоє життя і твоїх побратимів: https://shron1.chtyvo.org.ua/Rotchuk_Se ... dobu5db5o5
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:10

  Василь-Рівне написав:Успіх Співчуваю, президент вже сказав, що 3000 загиблих і біля 10000 поранених, сподіваюсь, що ти вже так легковажно не віднесешся до тієї інфи, що я просив тебе вивчити, пересилаю ще раз, маєш вільну хвилину читай і вивчай це твоє життя і твоїх побратимів: https://shron1.chtyvo.org.ua/Rotchuk_Se ... dobu5db5o5

Дякую.
Та на практиці - ти, навіть, не можеш добігти до колеги, так як накривають.... накривають...і ще раз накривають... і невідомо, чи через хвилину-дві знову не прилетить...
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Дякую.
Та на практиці - ти, навіть, не можеш добігти до колеги, так як накривають.... накривають...і ще раз накривають... і невідомо, чи через хвилину-дві знову не прилетить...

Там і про це написано, коли варто, а коли не варто, тому вивчай, перший шок пройде, а далі вже буде розуміння - тримайся.
Василь-Рівне
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