Shaman написав:10 тыс senior ИТшников по производительности как бы немного выше, чем 10 тыс работяг.
Тут просто заявляли что металлургия дает стране больше чем ИТ, и тут такое сравнение что наоборот.
противоречия нет
если ИТ на момент дает 6 млрд дол экспортной выручки - это уже реально дофига - правда, цифра не верифицирована металлурги в 2021 дали 16 ярдов, в предыдущие годы - меньше.
просто в топ-50 ит работает 86 тыс человек, из них сеньоров - те же 10-20 тыс чел. но повторюсь, далеко не все могут работать на таком уровне. если для человека зп 1000 уе это много - он никогда не потянет такой уровень ИТ;)
працюєм з наявними фактами:
- замовники деякі припиняють працювати з "галерщіками" в неньці через ризики, активно хаєрять закордоном - наші "галерщікі" замість смузі п"ють "коктель молотов"...
- металургія за 2022, навіть, якщо завтра (реально завтра 16.04) припиниться війна вже не дасть 16 ярдів - причини, імхо, пояснювати не треба.
... ця ж розмова зранку почалась з податових надходжень?
так ось, якщо на додачу до менших надходжень від металоварів, додати можливий спад в ойті через недолугі руки - буде невесело...
BIGor написав:Тут просто заявляли что металлургия дает стране больше чем ИТ, и тут такое сравнение что наоборот.
противоречия нет
если ИТ на момент дает 6 млрд дол экспортной выручки - это уже реально дофига - правда, цифра не верифицирована металлурги в 2021 дали 16 ярдов, в предыдущие годы - меньше.
просто в топ-50 ит работает 86 тыс человек, из них сеньоров - те же 10-20 тыс чел. но повторюсь, далеко не все могут работать на таком уровне. если для человека зп 1000 уе это много - он никогда не потянет такой уровень ИТ;)
працюєм з наявними фактами:
- замовники деякі припиняють працювати з "галерщіками" в неньці через ризики, активно хаєрять закордоном - наші "галерщікі" замість смузі п"ють "коктель молотов"...
- металургія за 2022, навіть, якщо завтра (реально завтра 16.04) припиниться війна вже не дасть 16 ярдів - причини, імхо, пояснювати не треба.
... ця ж розмова зранку почалась з податових надходжень?
так ось, якщо на додачу до менших надходжень від металоварів, додати можливий спад в ойті через недолугі руки - буде невесело...
ось про що я зранку починав співати.
пошли по кругу
надо просто прикинуть, сколько с экспорта металлургов платится налогов и с экспорта ИТ - даже интересно стало )))
судя по отчетам в ИТ все хорошо - идет рост. Вы забываете что галеры в РФ утонули
Shaman написав:ИМХО, до войны Львов не был богатым городом...
Не погоджусь.. Лінь шукати ссилки , але Львівська область наряду з Києвом, Харківською і Полтавською областями(газовидобування, багато акцизу) - була донором Державного Бюджету України Всі інші області отримували дотації....
надо просто прикинуть, сколько с экспорта металлургов платится налогов и с экспорта ИТ - даже интересно стало )))
судя по отчетам в ИТ все хорошо - идет рост. Вы забываете что галеры в РФ утонули
мені чесно кажучи також цікаво - шкода, ліньки шукати )))
я наразі так вийшло, що в ойті - я зсередини бачу, що відбувається...
а відбувається наступне - треба було не щіміть ойті, щоб вони могли релокейтити тимчасово спеців-чоловіків 18-60 закордон, щоб вони генерували профіти...
наразі ситуація така, що західні замовники не хотять наймати чоловіків 18-60 на свої проекти з неньки, тому пішов активних хатнінг закордоном...
частина ойтішнегів в неньці 18-60 сосе лапу... що відбудеться, коли заборону знімуть?
пофіг, на чиїсь особистості чи лічніє проблеми - є тенденція через війну і заборону, що укро ойті буде приносити менше уешек в бюджет через ...
Это проблему пытались решить: какой-то там "дальнекарпатский ИТ-кластер". После того, как местные военкомы всех "понаехов" переловили -- решили резко назад сдать. Но что-то оно как-то заглохло все: две недели никаких новостей.
budivelnik написав:Не погоджусь.. Лінь шукати ссилки , але Львівська область наряду з Києвом, Харківською і Полтавською областями(газовидобування, багато акцизу) - була донором Державного Бюджету України Всі інші області отримували дотації....
Там є нюанс: митні збори теж враховують в баланс області. Без них ситуація була б іншою.
Враховують....але основні обєми експорту/імпорту йшли не автомобільним, а морським транспортом... Так от Одеса з її трьома портами чомусь донором не була.